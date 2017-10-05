MLB》外卡殊死戰好難丟？ 4先發皆投不滿4局

響尾蛇王牌葛蘭基投3.2局失4分，提前退場。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟外卡殊死戰，洋基昨對雙城的比賽，兩名先發都投不滿3局就退場，而今天的響尾蛇、洛磯之戰，兩隊的先發也都是提前退場，今年外卡戰4名先發皆投不滿4局就黯然退場。

今天的國聯外卡殊死戰，洛磯先發葛雷（Jon Gray）本季戰績10勝4敗防禦率3.67，但他此戰僅投1.1局被敲7安（包含1轟），失掉4分退場。

而擁有季後賽多次經驗的響尾蛇王牌葛蘭基（Zack Greinke），今賽季有17勝7敗防禦率3.20的成績，此役僅投3.2局被敲6安失掉4分，同樣也提前退場。這是葛蘭基生涯季後賽最短的先發。

洛磯先發葛雷僅投1.1局失4分退場。（法新社）

響尾蛇王牌葛蘭基投3.2局失4分，提前退場。（法新社）

昨天的美聯外卡殊死戰，洋基投手塞維里諾（Luis Severino），例行賽成績為14勝6敗防禦率2.98，是隊上表現最優異的投手，但他昨天先發僅投0.1局就被敲出2支全壘打、失3分，黯然退場，追平隊史最短命的季後賽先發。

而雙城的先發桑塔納（Ervin Santana）例行賽成績為16勝8敗防禦率3.28，但他昨僅投2局挨2轟失4分提前退場。

洋基投手塞維里諾昨僅投0.1局就退場。（資料照，法新社）



桑塔納昨僅投2局失4分。（資料照，美聯社）