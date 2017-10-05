WNBA》芙爾絲破紀錄狂抓20籃板 山貓主場風光封后（影音）

〔體育中心／綜合報導〕WNBA總冠軍賽決勝的第5場，可說是本年度最戲劇化的一場比賽，山貓隊靠著明星中鋒芙爾絲（Sylvia Fowles）禁區狂抓破WNBA單場冠軍賽紀錄的20籃板，加上先發五人全都得分上雙，最終以85：76擊敗上屆冠軍火花，成功在自家主場封后，奪下隊史第4座總冠軍。

芙爾絲（34號）單獨抓下20籃板，砍下17分奪下冠軍賽MVP（法新社）。

山貓隊在滿場主場球迷前封后，奪下隊史第4冠。（取自WNBA官方推特）

甫開賽，山貓布朗森（Rebekkah Brunson）就先在底線中距離跳投命中，助球隊率先開胡，接下來布朗森再度切入得分，控球後衛瓦倫（Lindsay Whalen）再補上一記三分球，開賽山貓就打出一波7：0的攻勢，火花也不是省油的燈，中鋒帕克（Candace Parker）馬上連拿4分，也回敬一波7：0，山貓雖然一度將比分拉到有兩位數差距，不過火花穩紮穩打，由其第一節最後五秒，帕克一個漂亮的拋投進球，一度將比數縮小到僅剩2分差。

山貓布朗森率先開胡。（法新社）

火花中鋒帕克（左）連拿4分。（法新社）

第二節，山貓開局又展開一輪猛攻，籃板上的優勢，讓火花吃足苦頭，不過火花還是在比數上緊咬不放，加上山貓在二節後半頻頻發生失誤，在上半場打完山貓僅已落後6分差。

易籃後，火花吹起反攻號角，全隊多點開花打出一波5：0的攻勢，加上山貓因體力下滑在外線失準，第三節把比分追到56：60僅有4分之差，火花帕克和Odyssey Sims頻頻利用犯規執行三分打，一度帶起火花反攻。

火花隊Odyssey Sims。（法新社）

火花中鋒帕克。（法新社）

不過到了末節，火花明星大前鋒歐古米克（Nneka Ogwumike）慘以5犯畢業，讓山貓中鋒芙爾絲得以一舉稱霸禁區狂抓籃板，雖然火花隊三分球在本節終於開張，葛蕾（Chelsea Gray）更用不可思議的角度進球，帶起整場氣勢，將分數拉到僅剩下3分差，不過山貓隊摩兒在比賽結束前（Maya Moore）用一計精彩的騎馬射箭投進，關鍵斷開火花攻勢，要回超前優勢，最終就以85：76擊敗火花，奪下2017總冠軍。

When you need one bucket to ice the WNBA Finals ... turn to Maya Moore. pic.twitter.com/HmJobUWxnO — SportsCenter （@SportsCenter） 2017年10月5日

火花大前鋒歐古米克5犯畢業。（法新社）

山貓隊先發五人全部得分上雙，團隊抓下46個籃板幾乎是火花隊的兩倍，明星中鋒芙爾絲單獨抓下20籃板，砍下17分的優質表現，也獲選成為2017WNBA冠軍戰的最有價值球員，而她早就拿下2017年WNBA的年度MVP，加上球隊封后贏球，在這個球季可說是三喜臨門、收穫滿滿。