WNBA》芙爾絲破紀錄狂抓20籃板 山貓主場風光封后（影音）

〔體育中心/綜合報導〕WNBA總冠軍賽決勝的第5場,可說是本年度最戲劇化的一場比賽,山貓隊靠著明星中鋒芙爾絲(Sylvia Fowles)禁區狂抓破WNBA單場冠軍賽紀錄的20籃板,加上先發五人全都得分上雙,最終以85:76擊敗上屆冠軍火花,成功在自家主場封后,奪下隊史第4座總冠軍。

芙爾絲(34號)單獨抓下20籃板,砍下17分奪下冠軍賽MVP(法新社)。

山貓隊在滿場主場球迷前封后,奪下隊史第4冠。(取自WNBA官方推特)

甫開賽,山貓布朗森(Rebekkah Brunson)就先在底線中距離跳投命中,助球隊率先開胡,接下來布朗森再度切入得分,控球後衛瓦倫(Lindsay Whalen)再補上一記三分球,開賽山貓就打出一波7:0的攻勢,火花也不是省油的燈,中鋒帕克(Candace Parker)馬上連拿4分,也回敬一波7:0,山貓雖然一度將比分拉到有兩位數差距,不過火花穩紮穩打,由其第一節最後五秒,帕克一個漂亮的拋投進球,一度將比數縮小到僅剩2分差。

山貓布朗森率先開胡。(法新社)

火花中鋒帕克(左)連拿4分。(法新社)

第二節,山貓開局又展開一輪猛攻,籃板上的優勢,讓火花吃足苦頭,不過火花還是在比數上緊咬不放,加上山貓在二節後半頻頻發生失誤,在上半場打完山貓僅已落後6分差。

易籃後,火花吹起反攻號角,全隊多點開花打出一波5:0的攻勢,加上山貓因體力下滑在外線失準,第三節把比分追到56:60僅有4分之差,火花帕克和Odyssey Sims頻頻利用犯規執行三分打,一度帶起火花反攻。

火花隊Odyssey Sims。(法新社)

火花中鋒帕克。(法新社)

不過到了末節,火花明星大前鋒歐古米克(Nneka Ogwumike)慘以5犯畢業,讓山貓中鋒芙爾絲得以一舉稱霸禁區狂抓籃板,雖然火花隊三分球在本節終於開張,葛蕾(Chelsea Gray)更用不可思議的角度進球,帶起整場氣勢,將分數拉到僅剩下3分差,不過山貓隊摩兒在比賽結束前(Maya Moore)用一計精彩的騎馬射箭投進,關鍵斷開火花攻勢,要回超前優勢,最終就以85:76擊敗火花,奪下2017總冠軍。

