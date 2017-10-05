日職》原本不要陽岱鋼？ 日媒驚爆巨人補強內幕

陽岱鋼巨人首年表現不完美。（取自讀賣巨人官網）



〔體育中心／綜合報導〕巨人季前大動作補強，卻以相隔11年的B段班排名落幕，成為日媒口中的「屈辱球季」。當地媒體今以「巨人悽慘的總額30億三大FA補強內幕」為題，回顧當初補強台灣球星陽岱鋼的內幕。

《東京體育》報導，當初巨人季前設定補強「強打中外野手」、「期盼2位數勝投的先發投手」、「後援左投」，最初補強目標是糸井嘉男，巨人雖提出4年24億最高報價，糸井仍選擇阪神虎，期盼落空。

錯失糸井的巨人隊，將目光轉向大島洋平，卻在調查過程中，大島因中日抬高價碼而決定續留，再次落空。當時自由市場雖然還有陽岱鋼，但巨人最初評價他的肩膀有傷、下半身狀況令人不安，加上是個已達顛峰的球員，因而不打算再補強野手。

然而讀賣高層並不接受，直接下令加入歐力士領先的陽岱鋼爭奪戰，投注原本要挖角糸井嘉男的資金，以5年至少20億超大合約直接補進岱桑，卻在春訓就受傷，直到13連敗的6月才上一軍，本季打擊率0.264、9轟、33打點，不符合4億高年薪的期待。

此外，3年10億簽的山口俊也因傷6月才歸隊，最後爆發喝醉打人事件提前結束球季，2年4億的森福允彥表現同樣不理想。日媒認為讀賣高層的命令是絕對的，球團也如實照辦，完成史上第一次的大補強，但結果跟成本是反比，導致批評聲浪再起。