MLB》打擊創114年紀錄 響尾蛇闖進分區賽

Archie Bradley becomes the first relief pitcher in baseball history to triple in a postseason game pic.twitter.com/ZeqHMoZe1h — Kent （@RealKentMurphy） 2017年10月5日

〔體育中心／綜合報導〕國聯外卡戰響尾蛇和洛磯上演打擊戰，蛇軍靠著打破百年紀錄的4支三壘安打，包括8局下的關鍵大局擺脫糾纏，終場以11：8擊敗洛磯，相隔6年再闖進國聯分區賽。

洛磯今派年輕的葛雷（Jon Gray）先發，慘遭響尾蛇狙擊，僅投1.1局就掉4分退場。響尾蛇前3局靠高德史密特（Paul Goldschmidt）、迪斯卡索（Daniel Descalso）雙轟取得6：0領先。

4局上，洛磯突破響尾蛇王牌葛蘭基（Zack Greinke），單局狂敲5安打攻下4分大局，一路追趕，就在8局上艾倫納多（Nolan Arenado）、史托利（Trevor Story）轟出背靠背全壘打後，追至僅剩1分差。

可惜洛磯牛棚未能止血，響尾蛇8局下攻勢再起，先敲2支安打，再靠波洛克（A.J. Pollock）三壘打、馬席斯（Jeff Mathis）內野安打，單局添加3分重要保險，擺脫洛磯的糾纏。

響尾蛇全場敲17安打，包括4支三壘打，締造1903年以來季後賽最多三壘安打紀錄，其中馬泰（Ketel Marte）左右開弓敲2支三壘打，季後賽史上首見，靠著這項相隔114年的紀錄，響尾蛇闖進國聯分區賽，將對上國聯霸主道奇隊。

相關推特：

Diamondbacks have four triples. The last time a team had that many in the postseason was the Boston Americans, who hit five Oct. 10, 1903. — Jeff Passan （@JeffPassan） 2017年10月5日

響尾蛇投手布雷德利（Archie Bradley）敲出三壘安打。（法新社）

馬泰左右開弓各敲1支三壘打，季後賽史上首見。（法新社）

波洛克8下三壘安打給洛磯致命一擊。（美聯社）