MLB》打擊創114年紀錄 響尾蛇闖進分區賽

Archie Bradley becomes the first relief pitcher in baseball history to triple in a postseason game pic.twitter.com/ZeqHMoZe1h

〔體育中心/綜合報導〕國聯外卡戰響尾蛇和洛磯上演打擊戰,蛇軍靠著打破百年紀錄的4支三壘安打,包括8局下的關鍵大局擺脫糾纏,終場以11:8擊敗洛磯,相隔6年再闖進國聯分區賽。

洛磯今派年輕的葛雷(Jon Gray)先發,慘遭響尾蛇狙擊,僅投1.1局就掉4分退場。響尾蛇前3局靠高德史密特(Paul Goldschmidt)、迪斯卡索(Daniel Descalso)雙轟取得6:0領先。

4局上,洛磯突破響尾蛇王牌葛蘭基(Zack Greinke),單局狂敲5安打攻下4分大局,一路追趕,就在8局上艾倫納多(Nolan Arenado)、史托利(Trevor Story)轟出背靠背全壘打後,追至僅剩1分差。

可惜洛磯牛棚未能止血,響尾蛇8局下攻勢再起,先敲2支安打,再靠波洛克(A.J. Pollock)三壘打、馬席斯(Jeff Mathis)內野安打,單局添加3分重要保險,擺脫洛磯的糾纏。

響尾蛇全場敲17安打,包括4支三壘打,締造1903年以來季後賽最多三壘安打紀錄,其中馬泰(Ketel Marte)左右開弓敲2支三壘打,季後賽史上首見,靠著這項相隔114年的紀錄,響尾蛇闖進國聯分區賽,將對上國聯霸主道奇隊。

相關推特:

Diamondbacks have four triples. The last time a team had that many in the postseason was the Boston Americans, who hit five Oct. 10, 1903.