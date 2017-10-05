NBA》賭城槍擊案 勇士教頭怒：「何時才要討論槍枝管制」

柯爾。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕美國賭城拉斯維加斯槍擊案造成至少59人喪生、500多人受傷，震驚全球，美國也再次掀起槍枝管制的論戰。目前人在中國的金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）認為，政府應該是時候討論槍枝管制。

柯爾表示，「我希望我們可以做的，不僅是為受害者祈禱。30年來，我們都再為受害家屬祈禱，我們需要給他別的東西，我知道很多人說不要把這事政治化，但不要因槍枝管制而不尊重受害者。」

柯爾認為，若有對受害者有任何的尊重，當1999年可倫拜高中（Columbine High School）發生13名學生慘死的校園槍擊案，或是2012年發生26死的桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案、2012年造成12死的奧羅拉（Aurora）槍擊案等發生時，「我們就應該做些事情。」

「這種大規模的槍擊事件，幾乎每個星期都在我們國家發生。」柯爾說，「人們說現在不是時候討論（槍枝管制），現在不是時候，何時才是？這是我想知道的。」

柯爾表示，國家保護公民是常理，「很明顯，這似乎不是某一個黨派的問題，不應是共和黨或民主黨的議題，或者是自由派和保守派的問題，這是保護我們公民的一個問題。」

拉斯維加斯槍擊案造成至少59人身亡。（路透）

柯爾。（資料照，法新社）