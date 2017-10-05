棒球》一生奉獻棒球 「曾紀恩盃」熱血開打

屏東縣政府將每年舉辦的縣長盃棒球賽更名為「曾紀恩盃」，今天熱血開打。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／屏東報導〕兄弟象前總教練「教官」曾紀恩，多次領軍中華青少棒、青棒及成棒代表隊參加國際比賽拿下優異成績，政府還曾頒發「二等景星勳章」，是體育界中最高榮譽獲得者，在2012年辭世的曾紀恩享壽91歲，為了紀念他，今年屏東縣政府將每年舉辦的「縣長盃棒球賽」，正式更名為「曾紀恩盃全國青少棒賽」，將賽事擴大至全國層次辦理，今天上午正式在屏東縣立運動公園棒壘球場開打。

曾紀恩的兒子曾建宇（中）特別到場勉勵選手。（記者邱芷柔攝）

一生與棒球相伴的曾紀恩，是屏東縣內埔鄉美和村人，從日治時期接觸棒球，1948年代表台灣空軍棒球隊到上海參加第7屆全運會，後來帶領屏東美和棒球隊奪得11次世界冠軍，曾紀恩歷經三級棒球世界冠軍、國家成棒隊教練、兄弟象業餘到職業隊，是唯一獲得二等景星勳章最高成就的棒球人。

第1屆曾紀恩盃全國青少棒賽今天正式開打，曾紀恩的兒子曾建宇也特別到場，他說，屏東縣政府以父親為名舉辦青少棒賽，對家人來說非常欣慰也很光榮，父親一生奉獻給最愛的棒球，為棒壇培育無數英才，他也勉勵選手們為自己、為團隊努力，繼續將父親的棒球魂精神流傳下去。

縣府也表示，2017年第1屆曾紀恩盃全國青少棒錦標賽，於10月5日至8日在屏東縣立運動公園棒壘球場開打，除了來自屏東的7支棒球勁旅，還有來自高雄、台南、新北市、桃園等地的青少棒好手，共19支隊伍齊聚一較高下，歡迎大家利用假日到屏東感受熱血的棒球魂，為選手們加油。