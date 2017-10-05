球迷集氣加油！海碩盃地主希望小胖今晚力抗德國黑馬

台灣選手楊宗樺。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者梁偉銘／高雄報導〕總獎金12萬5千美元（約379萬台幣）加住宿招待的高雄海碩男網賽，26歲的「小胖」楊宗樺守土有責，昨已旗開得勝挺進單打16強，今晚約6時於高雄巨蛋單挑會外賽殺入的德國黑馬貝格曼（Andre Begemann），「小胖」期許能乘勝追擊，也呼籲球迷朋友前來捧場、共同為選手們加油打氣。

以雙打為主的貝格曼，此行單打不但從會外一路闖進會內，更爆冷直落2淘汰澳洲頭號種子湯普森（Jordan Thompson），4連勝的氣勢如虹。只不過，外卡參賽的楊宗樺坐擁絕對地主優勢，加上歷經去年低潮磨練重新奮起，如今「小胖」準備挑戰過往參賽最佳8強的個人紀錄，本屆單打最後的地主希望說：「放手一搏吧，我已經『想太多』很多年了，就看開一點。」

雙打方面，吳東霖與三座大滿貫青少男雙冠軍許育修首度合作，一熱一冷的「霖修配」順利開胡之後，今晚約8時即將挑戰頭號種子美國利普斯基（Scott Lipsky）／印度夏朗（Divij Sharan），初生之犢不畏虎的地主新秀，能否再接再厲爆出冷門？備受各界期待。

大會表示，球迷進場只需購買賽會攤位百元以上兌換券，並捐贈發票即可；此外，今週四適逢「TT面膜-青春進行式」活動，民眾只要穿著各級學校制服進場看球，就贈送在地知名品牌TT面膜乙片（限量1000片）。