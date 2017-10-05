MLB》響尾蛇投手敲三壘安創紀錄 捕手短打突襲終結者（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國聯外卡殊死戰，響尾蛇以11：8擊敗洛磯，挺進分區系列賽。響尾蛇後援投手布雷德利（Archie Bradley）敲出帶有2分打點的三壘安打，成為後援投手第一位打三壘安打的球員；而捕手馬席斯（Jeff Mathis）則是在2出局突襲短打多得1分，完全讓對手措手不及。

7局下響尾蛇領先1分，2出局攻占一、二壘，輪到投手布雷德利打擊，響尾蛇此時沒有換代打，面對側投的奈謝克（Pat Neshek）敲出三壘安打，帶有2分打點，助球隊擴大分差，布雷德利衝到三壘壘包後相當振奮。

雖然8局上布雷德利投球時被艾倫納多（Nolan Arenado）、史托利（Trevor Story）開轟，但下個半局響尾蛇攻勢再起，2出局攻占一、二壘，洛磯換上終結者終結者霍蘭（Greg Holland），波洛克（A.J. Pollock）擊出帶有2分打點的三壘安打，接著他故意保送下名打者，想抓捕手馬席斯，沒想到馬席斯鎖定第一球突襲短打，霍蘭下丘沒接好球，三壘跑者回來得分，馬席斯變成一支帶有1分打點的安打。這也是響尾蛇贏球的關鍵之一。

響尾蛇單場敲出4支三壘安打，季後賽史上首見，而且響尾蛇在例行賽從來沒敲過單場4支三壘安打。

響尾蛇後援投手布雷德利敲出三壘安打。（法新社）

響尾蛇贏得比賽。（美聯社）