MLB》國聯救援王放火 洛磯背對背開轟無路用 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯、響尾蛇今（5）日上演國聯外卡驟死戰，前五局打完，雙方戰局膠著，8局上響尾蛇後援投手遭艾倫納多（Nolan Arenado）、史托利（Trevor Story）炮襲背靠背陽春砲，讓兩隊僅剩1分之差，可惜洛磯後繼無力，未能再拿下分數，最終吞敗不敵響尾蛇。

7下響尾蛇換上後援投手布萊德利（Archie Bradley）後，他先敲出擴大比數的三壘安打建功，不過8局上布萊德利上場投球時，卻遭落磯「故事哥」史托利以及重砲手艾倫納多連續敲出「背靠背」全壘打，洛磯追到只差1分。

接下來代打的瓦雷卡（Pat Valaika）在兩出局後，又敲出深遠安打，讓洛磯士氣大振，眼看就要挾勢一舉將比數追平，不過下一棒捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）擊出右外野飛球遭接殺，未能在本局繼續添得分數，加上8局下洛磯終結者霍蘭（Greg Holland）提汽油桶救火，不但被敲安上壘，還發生暴投，最後響尾蛇波洛克（A.J.Pollock）再補上致命的清壘三壘打，最終不敵響尾蛇晉級夢碎。

霍蘭本季戰績3勝6敗防禦率3.61，41次救援點與道奇王牌後援簡森（Kenley Jansen）並列國聯最多。

洛磯瓦雷卡。（法新社）

洛磯終結者霍蘭。（資料照，美聯社）