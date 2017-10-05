NBA》魔力加持更高一籌 柯瑞中國賽新戰鞋吸睛

柯瑞最新中國賽配色戰鞋相當吸睛。（UNDER ARMOUR提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA季前海外賽於中國熱鬧開打，柯瑞（Stephen Curry）率領勇士衛冕軍對抗灰狼，正是場上人氣焦點，而這位當紅射手也首度穿上UNDER ARMOUR全新代言鞋款－CURRY 4中國賽配色「MORE MAGIC（魔力加持、更高一籌）」，炫麗配色格外吸睛。

這雙最新柯瑞戰鞋，以其球場上變幻莫測、讓人眩暈的動作和靈活防守策略作為設計靈感。高筒腳踝保護更勝以往，讓橫向移動變得更加輕鬆簡單；鞋面彩色波紋富於變幻、層次豐富，以紅、藍、綠三色波紋線條組合，打造出類3D花紋的炫麗樣式；鞋底淡藍色水晶透色材質，顛覆過往素色鞋底的樣貌。

柯瑞場上變幻莫測、讓人眩暈的攻守動作，正是最新戰鞋的設計靈感。（UNDER ARMOUR提供）



此外，CURRY 4「MORE MAGIC」設計概念也少不了柯瑞自身信仰與人生意念，這次還加入許多夫婦間元素，強調柯瑞重視太太與家庭的個人特質，例如鞋底刻上夫妻官方名字「WARDELL」、「AYESHA」，以及兩人出生年份；鞋身外側印上「> <」符號，則源自夫妻倆身上一模一樣刺青。柯瑞表示，這符號是要時時刻刻提醒自己享受現在，活在當下，他也期許新球季火力全開、綻放笑容，迎接挑戰創造更多奇跡。

柯瑞最新鞋面彩色波紋富於變幻，層次豐富，以紅、藍、綠三色波紋線條組合，打造出類3D花紋的炫麗樣式。（UNDER ARMOUR提供）