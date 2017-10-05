LOL世界賽》亂拳打死老師傅！ GAM再出奇招扳倒FNC奪首勝

東南亞戰隊GAM成功發揮「亂拳打死老師傅」功力，打暈FNC贏得開門紅。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》S7世界大賽小組賽今（5）日展開，B組賽程首場由LZ對上IMT，雖然韓國新興霸主LZ在前期陷入些微劣勢，但靠著IMT吃小龍空檔成功收下巴龍滾起雪球，最終贏下勝利；另一場由FNC對上GAM，GAM再度拿出MSI招牌戲碼開局換線以及將資源全數投入在夜曲身上，發揮「亂拳打死老師傅」功力，順利打暈FNC贏得開門紅，也讓老牌戰隊FNC首日就吞下一敗，表現令人驚艷。

首場由LZ對上IMT，前者選擇嘉文四世（Khan）、卡力斯（Cuzz）、塔莉雅（Bdd）、崔絲塔娜（Pray）與卡瑪（GorillA）；IMT則是茂凱（Flame）、伊澤瑞爾（Xmithie）、雷茲（Pobelter）、法洛士（Cody Sun）與魔甘娜（Olleh）。（取自Twitch）

儘管開局LZ就十分防備伊澤瑞爾（Xmithie）動向，但後者還是在8分鐘順利GANK卡瑪（GorillA）成功，LZ也靠著塔莉雅（Bdd）上六後開大招築牆收下魔甘娜（Olleh）並收下火龍，但IMT接連策劃多波攻勢，把對方下路線打穿取得四次總擊殺，不過LZ的防守戰也讓IMT取得首塔或無法繼續擴大優勢，中上兩路攻勢接連被化解。

關鍵時刻發生在24分鐘，儘管IMT先是在河道抓到卡瑪後選擇吃小龍，LZ卻膽大CALL吃巴龍成功，不僅阻止IMT攻勢，還吹起反攻號角，一路打進高地收下水晶兵營並打出一波ACE，29分鐘二度重返高地拿下對方雙C位後順利收下勝利。

第二場由FNC對上GAM，前者選擇茂凱（sOAZ）、伊莉絲（Broxah）、雷茲（Caps）、法洛士（Rekkles）與卡瑪（Jesiz）；GAM選擇加里歐（Archie）、夜曲（Levi）、卡薩丁（Optimus）、崔絲塔娜（Noway）與露露（Nevan）。（取自Twitch）

GAM開場就把MSI開場換線大招再度拿出，把崔絲塔娜（Noway）與露露（Nevan）調到上路壓制茂凱（sOAZ），並把所有資源投入到夜曲（Levi）身上，但FNC也在3分鐘策劃四人夾殺加里歐（Archie）作為反制，而GAM持續發揮「亂拳打死老師傅」，夜曲早早在5分鐘就上六等隨即打出三次擊殺，FNC在茂凱完全被邊緣化情況下面臨會戰劣勢，只能把握零星地圖物件作為交換。

而GAM在22分鐘靠著視野優勢拿下巴龍，再度出招靠著卡薩丁（Optimus）擾亂對方回家，崔絲塔娜與露露單刀殺進對方高地拔掉一座門牙，接著在2打3情況下瘋狂炸裂輸出不斷收頭，隊友隨即跟進後打出一波完全ACE，就在27分鐘收下主堡，打敗老牌戰隊。

小組賽首日B組賽程出乎意料，由LZ及GAM拿下首勝，IMT及FNC則是紛紛落敗，下一場B組賽事將於6日下午5點登場。