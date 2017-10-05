LOL世界賽》C組首日賽果出爐 地主RNG、韓國SSG收下開門紅

本日C組賽程結束，由RNG及SSG拿下首勝，FB及G2則是吞下首敗。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界大賽小組賽5日展開，C組賽事先展開，首場由RNG對上外卡黑馬FB比賽，雖然前期雙方打得難分難捨，但RNG靠著單抓茂凱後拿下巴龍，順利滾起雪球拿下勝利；另一組則是G2對上SSG，前期雙方打得十分持平，SSG同樣靠著25分鐘會戰取得人頭優勢開啟巴龍成功，並一路攻陷對方主堡，C組首日賽程就由中國地主隊RNG及韓國SSG取得開門紅。

C組首場對戰由RNG對上FB，前者先選科加斯（Letme）、雷克薩（Mlxg）、雷茲（Xiaohu）、寇格魔（Uzi）與珍娜（Ming）；FB選茂凱（Thaldrin）、奈德麗（Crash）、星朵拉（Frozen）、崔絲塔娜（Paddon）與露露（Japone）。（取自Twitch）

開局FB就展現能挺進小組賽的實力，三路對線都與RNG有來有往，前10分鐘更靠著中野成功二度擊殺雷克薩（Mlxg），但17分鐘RNG也在下路集結收下茂凱（Thaldrin）取得首塔經濟。

前期緩慢節奏在29分鐘風雲變色，RNG在紅方野區先是打出0換2攻勢，直接推進高地拿下高地塔，接著又在下路單抓茂凱（Thaldrin）後成功吃下巴龍，趁著巴龍BUFF，RNG在34分鐘再度攻入對方高地拿下三兵營，最終就在38分鐘打出一波1換5攻勢成功拿下主堡。

第二場由G2對上SSG，前者先選慎（Expect）、埃爾文（Trick）、庫奇（Perkz）、剎雅（Zven）與亞歷斯塔（Mithy）；SSG選擇科加斯（CuVee）、古拉格斯（Ambition）、塔莉雅（Crown）、法洛士（Ruler）與塔里克（CoreJJ）。（取自Twitch）

前期G2靠著隊伍集結的支援效力接連累積SSG人頭數，但雙方並非發生太大會戰，整體遊戲節奏還是偏慢；直到18分鐘SSG抓到正在吃預示者的G2並打出3換4攻勢後，才將風向掌握在自己手中，靠著靈活轉線依序拿下三路外塔，更在25分鐘於藍方野區窄口收下兩顆人頭後吃下巴龍，靠著兩波巴龍BUFF攻勢攻入對方高地， 27分鐘藉由塔莉雅（Crown）開大築牆及塔里克大絕無敵保護團隊，打出0換3後拿下主堡獲勝。

本日C組賽程結束，由RNG及SSG拿下首勝，FB及G2則是吞下首敗，下一場C組賽程將是7日下午5點，由G2對上FB、晚上6點則是SSG對上RNG。