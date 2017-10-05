高雄舉辦國際輪椅網球公開賽 11國近150名輪椅選手參賽

永達盃高雄國際輪椅網球公開賽今天開幕，台灣隊選手奪牌企圖心旺盛。（記者張忠義攝）

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄史上第一次由國際運動總會授權舉辦的「永達盃高雄國際輪椅網球公開賽」，今天在橋頭竹林公園網球場開幕，這項賽事有日本、韓國、美國、瑞士等11個國家近150名輪椅選手參賽，我國輪椅網球老將呂嘉儀征戰國際賽場十餘年，今天也特地到場為我國選手加油。

我國輪椅網球老將呂嘉儀（右）征戰國際賽場十餘年，今天特地到場為我國選手加油。（記者張忠義攝）

我國輪椅網球老將呂嘉儀征戰國際賽場十餘年，今天也特地到場為我國選手加油。（記者張忠義攝）

高雄市教育局聯合高市身心障礙輪椅網球推廣協會舉辦的「永達盃第一屆高雄國際輪椅網球公開賽」，今天下午在高市橋頭竹林公園輪椅網球場點燃戰火，將一連舉行4天，這是高雄首次由國際網球總會（ITF）授權舉辦的身心障礙國際性賽會，參賽者成績將列入國際網總世界排名。

這項賽事共有馬來西亞、新加坡、越南、日本、韓國、美國、泰國、瑞士、香港、印尼、臺灣等11個國家地區約150名輪椅網球選手參賽，總獎金達1萬4000美元，主辦的永達公司也捐贈一輛復康巴士給高雄市政府。

主辦單位表示，輪椅網球運動在北部發展多年，運動人口也集中在北部，為將輪椅網球運動推廣至南部，加上高市府相關局處支持，「高雄國際輪椅網球公開賽」應運而生。

這屆賽事大會特別以職業賽規格，規劃各項賽事設施、周邊活動，大型LED賽事資訊螢幕、專屬餐廳、親子園遊會、在地特色辦桌晚會、手搖自行車體驗、趣味網球活動、傷健槌球賽等，打造一場國際級運動嘉年華會。

永達盃第一屆高雄國際輪椅網球公開賽，今天在身心障礙鼓手的鑼鼓聲中揭開序幕。 （記者張忠義攝）

永達盃第一屆高雄國際輪椅網球公開賽今天展開，共有11個國家近150名輪椅選手參賽，輪椅選手代表宣誓。（記者張忠義攝）

這項賽事有日本、韓國、美國、瑞士等11個國家近150名輪椅選手參賽，總獎金達1萬4000美元。（記者張忠義攝）

主辦的永達公司也捐贈一輛復康巴士給高雄市政府。（記者張忠義攝）

永達盃第一屆高雄國際輪椅網球公開賽有11個國家近150名輪椅選手參賽，總獎金達1萬4000美元。（記者張忠義攝）

永達盃第一屆高雄國際輪椅網球公開賽今天展開，主辦單位安排特別開球儀式。（記者張忠義攝）