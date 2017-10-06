美聯分區系列戰開打 今日賽事預告與轉播

〔體育中心／綜合報導〕各位讀者早安，自由體育為您送上精彩賽事！

MLB美聯分區系列賽今日開打，首戰由紅襪對上太空人。紅襪派出「三振王」塞爾（Chris Sale）掛帥先發，太空人也推出王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）迎戰。另一場比賽則由洋基對上印地安人。洋基首戰派出今年剛從運動家交易來的格雷（Sonny Gray）對上今年拿下17勝的鮑爾（Trevor Bauer），喜愛MLB的球迷不能錯過！



亞錦賽複賽今天繼續在新莊棒球場點燃戰火，預賽三連勝的臺灣隊對上靠著加賽晉級的菲律賓，臺灣能否延續旺盛的氣勢一舉挺進冠軍賽，全台球迷都在關注。

NBA熱身賽持續進行，邁阿密熱火隊將對上由「哈佛小子」林書豪領軍的布魯克林籃網。剛奪下歐錦賽MVP的熱火隊後衛卓吉奇（Goran Dragic）能否帶領球隊奪下熱身賽二連勝，敬請期待。

MLB季後賽



4:00 美聯分區系列戰 紅襪@太空人 （FOX體育、FOX體育三台、民視）

7:30 美聯分區系列戰 洋基@印地安人（FOX體育、FOX體育三台）

亞錦賽



12:00 韓國@日本 （緯來體育台、愛爾達育樂台）

18:00 菲律賓@臺灣（緯來體育台、愛爾達育樂台）

NBA熱身賽

07:30 熱火@籃網（緯來體育台、愛爾達體育台）