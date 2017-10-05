LOL世界賽》「酒桶」三度神開戰建功！ ahq力克EDG取得首勝

儘管EDG過去對戰紀錄佔絕對優勢，但ahq依舊發揮韌性，花了53分鐘拿下寶貴一勝。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界大賽小組賽今（5）日展開，首先上場的是世界冠軍SKT對上北美C9，前者順利在26分鐘收下勝利；第二場則是台灣粉絲最期待的ahq對上中國EDG，儘管EDG過去對戰紀錄佔絕對優勢，但ahq依舊發揮韌性，52分鐘靠著Mountain操作的古拉格斯神開戰帶走對方兩顆人頭，讓ahq拿下巴龍後直搗對方主堡取得開門紅，下一場將在明晚7點對上C9，而閃電狼也將在明日下午3點對上TSM。

A組賽程首場由SKT對上C9，前者選出茂凱（Huni）、嘉文四世（Peanut）、卡莎碧雅（Faker）、寇格魔（Bang）與珍娜（Wolf）；C9則是納帝魯斯（Impact）、雷克薩（Contractz）、雷茲（Jensen）、崔絲塔娜（Sneaky）與露露（Smoothie）。（取自Twitch）

開局9分鐘卡莎碧雅（Faker）面對對方中野Gank展開頂尖技巧，並反殺雷克薩（Contractz）成功，雷茲（Jensen）也被趕來支援的嘉文四世（Peanut）收下，13分鐘C9策劃三人gank才收下Faker人頭，前期雙方不斷換頭，戰況依然緊繃。21分鐘戰況丕變，SKT在中路拿下2顆人頭後順利吃下巴龍，並帶領巴龍buff小兵拿下中路水晶兵營，25分鐘已經逼近主堡塔拆下一座門牙，隨即打出1換3攻勢，早早在26分鐘笑納勝利。

第二場由EDG對上ahq，前者選擇慎（Mouse）、史瓦妮（Clearlove7）、路西恩（Scout）、寇格魔（iBoy）與露露（Meiko）；ahq選擇科加斯（ZIv）、古拉格斯（Mountain）、庫奇（Westdoor）、圖奇（An）與珍娜（Albis）。（取自Twitch）

面對勝少敗多的「中國爸爸」EDG，兩隊均選擇後期陣容，前期庫奇（Westdoor）為了不要被被路西恩（Scout）壓線，首件裝備就選擇物防的「刺藤胸甲」，犧牲前期輸出，雙方三線前期均處於發育階段，為了就是一拚後期團戰及巴龍爭奪，儘管ahq在35分鐘順利在河道夾擊路西恩拿首條巴龍，但珍娜（Albis）卻在下路被史瓦妮（Clearlove7）抓下，反讓EDG打出一波1換4攻勢，也讓ahq浪費巴龍buff推進機會。

擊退ahq的EDG則趁勢拿下遠古巨龍BUFF並大軍壓境ahq高地拆掉中路水晶兵營，隨後靠著視野壓制吃下第二條巴龍及遠古巨龍，面臨雙方裝備都已成裝，任何一場會戰都將決定勝負，古拉格斯雖然兩度開戰開得漂亮想抓寇格魔，卻都被對方保排技能成功保住。

直到52分鐘，靠著古拉格斯第三度神開戰，ahq終於先後拿下路西恩及露露後吃下巴龍，獲得結束比賽的機會，ahq成員一路挺進高地順利收下對方剩餘三顆人頭，最終就在53分鐘取得首勝。

被分到死亡之組的ahq，儘管今日擊敗強敵EDG，但接下來雙方還會對戰一次，另有SKT及C9兩強環伺，而下一場將在明晚7點對上今日輸給SKT的北美C9。而D組的閃電狼也將在明日下午3點率先對上北美頭號種子TSM。