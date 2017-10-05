LOL世界賽》血戰53分鐘擊敗EDG ahq小夜夜：我們會每天進步

小夜夜向粉絲致謝：「雖然我們這組比較艱辛，但還是會每天進步，會出線八強」。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕台灣電競戰隊ahq儘管以LMS賽區第二種子出征《英雄聯盟》S7世界大賽，卻因被分到「死亡之組」A組，得與世界冠軍SKT、「中國爸爸」EDG及北美勁旅C9同組，而被國內玩家看衰，但今日首戰EDG卻在血戰53分鐘擊敗對手，讓大家刮目相看，賽後，輔助選手「小夜夜」接受Garena特派員Jessie受訪時表示，「謝謝粉絲們，雖然我們這組比較艱辛，但還是會每天進步，會出線八強」。

談到賽前B/P選角早早就選下圖奇，實為少見，小夜夜也說明原因，他表示，隊員認為對方選出的寇格魔中後期發揮太強，想要解決寇格魔的方法就是靠圖奇一波打死，「它們陣容就是只能靠寇格魔，所以先打死對團戰發揮很大」。

小夜夜也談到ahq在賽前就有預料到EDG要打後期陣容，因此他們也選後期陣，而為了拚後期團戰，ahq在前期碰撞鮮少，他也指出，ahq成員有溝通過前面少點碰撞，逼對方只能拿視野就好，「可以放就放」。

談到ahq拿下首條巴龍，但自己操作的珍娜卻在下路被對方「廠長」Clearlove7的史瓦妮抓到，連帶送掉巴龍buff優勢，小夜夜自己也說，當時他在跟隊友講話，本來是說叫隊友可以繼續推，而西門在中路分推帶線，但沒注意到隊友已經往後拉，而發生走位失誤被對方收下。

至於贏下勝利後自己的心情，小夜夜坦言：「我們賽前狀況沒有很好，打他們沒有很有信心，但在打敗他們後信心增加很多，也很開心」；最後也向粉絲致謝，「雖然我們這組比較艱辛，但還是會每天進步，會出線八強」。