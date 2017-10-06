鬥陣特攻》OPC四強戰隊訪談 閃電狼教練：要拿冠軍心態得調整好

OPC第二季季後賽在即，暴雪娛樂特定請來四支季後賽隊戰隊教練接受媒體專訪。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕本週國內外頂尖電競賽事不斷，《鬥陣特攻》OPC第二季季後賽即將在今（6）日展開，昨日暴雪娛樂特定請來四支季後賽隊戰隊教練接受媒體專訪，訪談過程中，維持零敗戰績坐穩季賽第一位置的Ardeont教練Zet數度對於今日將要面對的對手Blank Esports感興趣，十分好奇對方的腳色組合，甚至也提到會持續補足自身缺點，如對手擅長的法拉配慈悲的「雙飛」組合，會再持續加強調整及訓練。

本季在加入韓國ArT及日本LS後，加上諸多戰隊都有選手更替，也讓整體OPC競爭力更上升一個檔次，做為本季戰績進步最多的香港戰隊HKA，教練Jay也指出，本季換了兩個人，而新加入的輸出手Moowe角色池深，也讓HKA戰術及打法圍繞在其身上，可以嘗試更多不同戰術及打法，隊友也都很信任他。

香港戰隊HKA教練JAY。（記者陳耀宗攝）

另一支選手更替的隊伍則是BLK，但不像HKA，BLK本季在選手摩合陣痛期遠比HKA來得久，也讓這支第一季亞軍隊伍本季一度跌落季後賽大門外，教練Daniel Russell認為，新隊員加入勢必會有一段磨合期，他也試著用不同方式來縮短磨合期，如帶隊員去動物園玩或是參加台北故宮，以輕鬆方式習慣彼此，再進行訓練。

儘管有新選手加入，BLK陣中王牌ieatuup表現依舊搶眼，Daniel Russell認為這位選手是難得一件的奇才，不論哪個角色都很熟練也可以快速切換，更是團隊核心，但他自己也說，因為新人加入，BLK團隊還有待加強，如對上ArT比賽就會突顯團隊問題，但有著ieatuup在，他相信BLK依舊可以在陣型發揮多元彈性，碰到不同組合能快速反制，或是也是如此才能被ArT視為一個重視的對手。

澳洲戰隊BLK教練Daniel。（記者陳耀宗攝）

而雖然閃電狼本季仍拿下11勝3敗好成績，但其中兩敗都是大幅落敗給ArT，教練Ray也談到，他認為隊員在對上ArT時，選手給自己的壓力太大，他自己認為兩次對戰起來，其實有機會贏，但是選手心態沒有調整好而落敗。如果還有機會對上ArT，代表雙方見面的舞台將是冠軍戰，Ray也希望閃電狼隊員一定要把心態整頓好。

談到閃電狼本季初表現不太穩定，Ray也提到，OPC各戰隊像是HKA本季人員更替，整體實力提升很多，相較起來閃電狼進步幅度少，而本賽季也比較短，直到季末才稍微有回穩，團隊穩定還是要加強。

台灣戰隊閃電狼教練Ray。（記者陳耀宗攝）

而Ray也提到「狼群」表現不穩的原因，在於閃電狼8月中從世界賽回國後，心態調適得不是很好，許多會贏的場次因為失誤而輸掉，比較像是選手有點在自己賭氣，甚至覺得自己失誤多而更沒自信，如果比賽因此輸掉，選手又會更在意失誤的情緒，這也是閃電狼本季不穩的原因，如果想在季後賽贏下冠軍，選手心態一定要改變。

而在場的「零敗王者」ArT本季殺翻所有戰隊，有著極高機會能「登頂」成功，教練Zet話說得直白，他們就是為了贏才來參加這次的OPC，而比賽過程更可以看見選手單靠操作技巧，可以無視META限制頻頻壓制對手，Zet認為，這支隊伍組成才一個半月，團隊合作仍有許多不足，所以靠「個人技巧補強贏得比賽」，這句話也是對的，不過隨著時間越來越長，大家默契也會越來越好。

訪談過程中，ArT面對多次提問聊到本季戰隊交手的心得，眼中似乎都只有一個對手，也就是今日晚上將要交手的對手BLK，Zet更表示，本季他一直有個好奇的部分，就是每次BLK的對戰到底會拿出怎樣的組合，這也是從開季至今他最感到疑問的。

韓國戰隊ArT教練Zet。（記者陳耀宗攝）

做為兩支來到異國打比賽的隊伍BLK及ArT，兩位教練都提到到國外打比賽的確沒有為他們支持加油的粉絲，也有點失落，但打著打著，隨著比賽表現亮眼，粉絲也慢慢培養起來。

Daniel Russell就說，目前台灣好像已經有粉絲為它們建立小小的粉絲團，並為其製作旗幟，比賽打完後也會跟他們打招呼、加油，「現在我們有感覺到好像在台灣也建立了自己的粉絲群」。

Zet也說，現在每一次比賽完，都會有粉絲或是對戰選手來合照，更有粉絲會介紹他們或是直接給來台灣傳統的小零食或是飲料，都讓他十分感謝。

最後，四支戰隊教練談到本季有沒有哪一位選手比較印象深刻，除了Zet點名閃電狼的BaconJack及BLK的ieatuup外，其他三支戰隊教練不約而同點名ArT的雙輸出位選手Diem及Erster，Daniel Russell更笑說，「Erster 源氏的龍一文字真的會讓我們選手半夜做惡夢」。

OPC第二季季後賽即將於今日晚上在台北暴雪電競館舉行，三日門票幾乎已售罄，來到現場除可觀賞頂尖戰隊對決外，更可獲得限定福袋、並與戰隊選手、Coser拍照合影的機會，已購票民眾可於晚上6點半開始入場，比賽將於7點開戰，無法來到現場的「捍衛者」們也可以鎖定暴雪官方直播頻道，欣賞線上賽事直播。

6日將由ArT對上BLK、7日則是FW對上HKA、8日首場對由兩日賽事落敗的隊伍先進行季軍戰，接著則是勝出的兩支隊伍進行冠軍戰，賽制均為七戰四勝制。