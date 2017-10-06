鬥陣特攻》談OPC第二季 易先生&聶寶：韓國ArT讓OPC各隊變得更強

[1]左為易先生；右為聶寶，都是鬥陣特攻OPC的播報賽評。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《鬥陣特攻》OPC第二季季後賽即將於今（6）日晚間展開，相較第一季，本季各戰隊實力又更加接近（當然除了零敗王者ArT外），暴雪娛樂昨日特別邀請到賽評聶寶及易先生分析季後賽四隊戰況，兩人一致認為ArT能拿下冠軍，至於他的對手將可能是閃電狼或HKA還很難說，「如果他們兩個都是以很好狀況應戰的話，結果很難講」。

首先談到本季才加入OPC立刻橫掃所有對戰組合的韓國戰隊ArT，易先生認為，ArT是一支能在比賽中很快修正自身錯誤的隊伍，如上週對上BLK的比賽中，雖然BLK成功限制源氏在會戰中的影響力，拿下一個大分後，ArT立刻找到方法破除對方戰術，「所以若要說 ArT 有什麼缺點，可能就是看他們源氏是否失誤了？」

另外，兩位賽評也認為，ArT輔助選手Anamo操作的路西恩同樣重要，不僅是團隊主CALL，他還會帶著刺客去對方陣中騷擾跟單挑，一般刺客打法思維就是進場要換頭，但ArT的刺客會帶著路西歐進場，讓對手換不到頭，也打不到後排，更讓源氏的「龍一文字」變成騙對手大招的工具，如果成功騙到就可以收下人頭。

[2]左為易先生；右為聶寶，都是鬥陣特攻OPC的播報賽評。（記者陳耀宗攝）

兩位賽評更指出，ArT加入OPC絕對是個良性競爭，當有強的隊伍在聯賽中，想要追過它的隊伍也會變成更強，對上季冠軍閃電狼來說，之前沒有很多隊伍可以匹敵，所以成長有限，但本季也看見閃電狼因其他隊伍的實力提升而有所成長，而OPC隊伍也從主打刺客陣的ArT身上學到很多。

談到閃電狼的「閃光」BaconJack跟ArT「閃光」Diem的差別，兩位賽評認為，不能光從操作閃光的實力做比較，而是對方隊伍所給予閃光的壓力大小，上季或許可以常常看見BaconJack閃光繞後收下敵方輔助，但從世界賽對上美國及英國與本季的ArT就可以看出，當對手開始針對閃光給予施壓與關照，閃光要做的事變得更多，也就更不容易發揮成效，而ArT則是靠著源氏及閃光的「雙刺客」造成強大破壞。

而談到BLK本季戰績有所下滑，究竟是進步幅度不夠大，或是人員磨合問題？兩位賽評認為，換了副坦Trill給隊伍帶來提升，但換輸出手Hus會需要更多配合，他們認為BLK在Hus加入後的建隊方針就錯了，起初還是想要Hus複製前一名輸出手的刺客陣型，但兩人在使用上畢竟有所差距，但後期BLK有找到方向，讓Hus去練不同角色，「畢竟每個選手價值不太一樣」。

最後，兩位賽評也評點四支隊伍中的靈魂人物，易先生坦言就是四隊操作閃光的選手，BLK是eatuup，「如果他離開隊伍的話，這支隊伍應該會受到很大的打擊」、HKA 為Moowe，「他的加入給HKA帶來很大的成長」、FW則是Baconjack、ArT可能是Anamo，使用輔助路西歐也身兼Caller，更是整個OPC死亡率最低的輔助選手。