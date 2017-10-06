MLB》年度MVP熱門3響砲 太空人分區賽G1宰紅襪

Altuve... for 3?



The @astros 2B delivers his 3rd HR of the game on MLB Network! pic.twitter.com/JjpzdeVP2p — MLB Network （@MLBNetwork） 2017年10月5日

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區賽首戰，太空人打爆紅襪王牌塞爾（Chris Sale），包括美聯年度MVP大熱門奧圖維（José Altuve）單場3響砲，率隊以8：2拔得頭籌。

紅襪王牌塞爾首局就遭砲擊，被柏格曼（Alex Bregman）、奧圖維轟出「背靠背全壘打」；4局下，單局被敲3支安打，包括岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）的2打點二壘打；5局下，奧圖維轟出第2發全壘打，擊潰塞爾。

塞爾總計先發5局，被敲9支安打，包括3發全壘打，狂失7分，生涯季後賽首戰就吞敗投；太空人先發韋蘭德（Justin Verlander）則表現穩健，6局失掉2分。

奧圖維雙響成為2009年阿特利（Chase Utley）後、首位季後賽單場至少2轟的二壘手，未料他在7局下又砲轟梅達斯（Austin Maddox），3響締造太空人隊史首見紀錄，現場高呼「MVP」，本季獲美聯打擊、安打雙冠王的他，美聯MVP最大競爭者是洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）。

奧圖維締造季後賽史上第10次單場3響，也是第2位達成紀錄的二壘手。（取自ESPN）

奧圖維單場3響砲。（取自推特）

塞爾季後賽生涯首戰吞敗投。（法新社）