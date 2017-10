NBA》自己刺詭異中文 前籃網明星怒批林書豪髮型

林書豪髮型引起前籃網球星馬丁不滿。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕台裔球星林書豪以「雷鬼辮」的新造型亮相,卻引來前籃網球星馬丁(Kenyon Martin)質疑,認為他是亞裔所以不該留這種髮型。對此,林書豪大器回應很感謝馬丁願分享這些想法。

馬丁日前在Instagram表示,「我需要提醒這傢伙他姓林?拜託你,停止這樣做,再怎麼留也不會是黑人的樣子,我明白你想變成黑人,但你的姓氏叫做林。」

對於馬丁的言論,林書豪也在IG回應,「嘿,你不喜歡我的髮型完全沒關係,你有權發表你的意見,老實說我很感謝你願意分享內心的想法。我喜歡我的雷鬼辮,也喜歡你的中文刺青,這就是一種尊重的象徵。」

林書豪接著也說道,身為美國的少數族群,越去欣賞彼此的文化,對主流社會影響就越大,「感謝你對籃網所做的一切,我小時候曾在牆上貼過你的海報。」

馬丁過去在NBA打滾15季,曾在2003-04入選明星賽。2011年NBA球季停擺時,馬丁轉戰中國CBA僅打12場就被解約,還曾因為在手臂刺上「患得患失」的中文字而被姚明嘲笑。

Kenyon Martin is not a fan of Jeremy Lin’s style... pic.twitter.com/e0vguT4kzJ