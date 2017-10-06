NBA》雙雙缺陣熱身賽首戰 詹皇、魏少明有望亮相

詹皇熱身賽首戰在場邊觀賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士、雷霆首場熱身賽雙雙敗北，同樣因傷缺席的「大帝」詹姆斯和「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）有望在明天亮相，騎士總教練泰倫魯（Tyronn Lue）表示，明日對上溜馬的比賽，騎士將有望首次測試新陣容上陣。

昨日賽前詹姆斯仍有現身練投，泰倫魯：「我們會觀察他練習完後的感受。」詹姆斯因日前練習時不慎踩到歐斯曼（Cedi Osman）受傷導致缺陣，幸好問題不大，騎士明天有機會以洛夫（Kevin Love）、史密斯（J.R Smith）、克勞德（Jae Crowder）和羅斯（Derrick Rose）搭配詹皇的先發陣容亮相。

另外，魏斯布魯克4年前因比賽不慎被對手撞倒，造成左膝外側半月板撕裂傷，往後的9個月內共接受3次手術治療，日前也接受了PRP（高濃度血小板血漿）注射治療，雷霆表示會進一步評估再做決定。

面對NBA新賽季來臨，各隊都不敢大意，球迷可靜待NBA最大團騎士「5巨頭」合體及雷霆「CPR連線」魏少、喬治（Paul George）、安東尼（Carmelo Anthony）一同亮相。

魏少因傷缺席熱身賽首戰。（資料照，美聯社）

雷霆三巨頭。（資料照，美聯社）

騎士新賽季豪華陣容。（取自網路）