中職》游擊守備率0.981、20盜 王勝偉可望寫兩大紀錄

王勝偉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕中信兄弟王勝偉生涯已拿下7座游擊手金手套，本季他在游擊防區守備率高達0.981，可望成為中職歷年游擊手金手套最佳守備率得主。

2008年王勝偉加盟兄弟象，曾於2008年、2010至12年、2014至16年奪游擊手金手套，是近年來黃衫軍不動游擊司令塔。

今年王勝偉在游擊防區總計424次守備機會，只出現8次失誤，守備率高達0.981，帳面數據優於Lamigo桃猿林承飛的游擊守備率0.968、11次失誤，有機會拿下生涯第8座游擊手金手套，並完成四連霸。

中職歷年游擊手金手套得主當中，以1995年俊國熊張耀騰和2003年兄弟象陳瑞振的守備率0.971為最佳，2015年王勝偉游擊守備率0.970居次。

近期中信兄弟把一批主力球員放在二軍，也包括王勝偉在內，剩餘兩場例行賽王勝偉應該都不會出賽，可望以個人生涯單季最佳游擊手守備率0.981收尾，成為史上最佳守備率的游擊手金手套希望濃厚。

另外，本季王勝偉累積20次盜壘成功，領先第2名王柏融、陳俊秀和陳傑憲的15盜，若無意外，王勝偉可望收下生涯第4座盜壘王，阻斷林智平四連霸美夢，同時王勝偉的20盜，也將「超越」2012年張志豪的22盜，成為中職史上盜壘成功次數最少的盜壘王，單季最多為1997年味全龍洋將大帝士（Bernardo Tatis）的71盜。