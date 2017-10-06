LOL世界賽》「雖然一開始不看好」 ahq隊長Ziv：相信可以乘勝追擊

贏下比賽後，Ziv賽後接受現場媒體訪問。（取自YOUTUBE）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕昨（6）夜無非是許多支持ahq粉絲十分振奮的夜晚，在《英雄聯盟》S7世界大賽小組賽首日，列為A組的EDG與ahq進行首場對戰，儘管過往戰績ahq屬極大劣勢，卻在血戰53分鐘後勝出，賽後，隊長Ziv接受訪問並指出，雖然大家一開始比較不看好他們，但贏下第一場勝利後，他相信ahq應該可以繼續乘勝追擊。

被問到小安的圖奇在前期拿到很大優勢卻還是花了很長時間才結束比賽，Ziv回應，最主要是EDG有慎這個角色，其技能組是有點克制中路庫奇及圖奇的，所以他們不能貿然開戰，更主要是圖奇還需要發育，且對面寇格魔出了一個防禦裝，他們中間有嘗試要收掉寇格魔，卻發現傷害不太夠。

談到是比賽進行多少才發現對面寇格魔買了「蘭頓之兆」並如何因應？Ziv指出，是在遊戲中奇圖奇打出四連殺後，在中路嘗試開戰一波才發現，也認為這件裝備滿好道理，因為可以降低爆擊傷害，所以他們等到圖奇出了「最後耳語」後才能繼續嘗試擊殺對手。

談到首場比較就能擊敗LPL第一種子，能在世界賽走多遠？Ziv表示，其實一開始大家都比較不看好他們，但今天贏下第一場勝利後，他相信ahq可以繼續乘勝追擊。

在另一個接受中國媒體訪談的內容中，Ziv也提到大家都知道EDG跟ahq經常有交流，但從籤表出爐後彼此就比較沒有交流了，ahq還是依照自己的版本去做選角。

至於單場MVP，Ziv還是歸功於小安，小安操作的圖奇在中期發揮得非常不錯，給對方非常大德壓力；至於Mountain的古拉格斯也是其非常擅長的角色，他對於開戰時機掌握得非常不錯，算是他策劃的時機比較多一點。

談到這場53分鐘的比賽從哪個時間點覺得有機會贏下比賽？Ziv認為，從EDG一波4人想塔殺卻發生失誤開始，拱手將主動權交到ahq身上，他就覺得ahq掌握了優勢，加上圖奇在上路一波團戰打出四連殺，就覺得非常有信心。

接下來還會再對上EDG一場比賽，勝算有多大？Ziv認為，世界賽分兩個部分，第一週大家憑自己的版本做應對，到了第二週比賽會變成更加膠著，因為大家看過每場比賽後選角會開始改變，譬如針對每支隊伍的不同風格，所以還不好說。

至於下一場對手北美C9，又認為幾幾開？Ziv認為，以版本來說五五開，畢竟比較偏坦克，如果對面上路Impact拿到比較特別的角色的話，如果我先選那就可能會劣勢一點。