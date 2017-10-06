網球》世大運金牌「謝彭配」與「胖寶配」出擊 今晚各拚4強

謝政鵬（前）、彭賢尹（後）。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者梁偉銘／高雄報導〕總獎金12萬5千美元（約380萬台幣）加住宿招待的高雄海碩男網賽， 台北世大運男團金牌「謝彭配」、左右開弓「胖寶配」今晚約6時起於高雄巨蛋陸續登場，東道主人馬各自強碰來勢洶洶的外籍種子勁敵，爭奪雙打4強門票，歡迎球迷朋友進場加油，實際體驗高水準職業賽事。

身為本屆台將最後兩組雙打希望，「A鵬」謝政鵬／「小毛」彭賢尹率先上陣，「謝彭配」對決第3種子以色列厄里奇（Jonathan Erlich）／奧地利佩雅（Alexander Peya）；緊接著「小胖」楊宗樺與左手持拍的「小寶」易楚寰合作，「胖寶配」強碰第2種子美國塞雷坦尼（James Cerretani）／澳洲波曼斯（Marc Polmans），4名台將都期許再下一城，持續朝留下金盃的目標邁進。

大會表示，球迷進場只需購買賽會攤位百元以上兌換券，並捐贈發票即可，國小以下孩童則免購兌換券。今天也是「西雅圖咖啡紅色主題日」，球迷只要身上有紅色元素，就可獲得西雅圖極品咖啡瓶裝飲料一瓶；至於晚間第一場賽事結束後，約7點半左右也將進行世大運男單金牌莊吉生、老將王宇佐的簽名會。

楊宗樺（右）與易楚寰（左）。（資料照，記者黃志源攝）