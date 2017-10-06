NBA》演奏國歌跪地反川普 「老大」Kobe說話了

湖人退役球星布萊恩（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前公開批評NFL美式足球選手在國歌演奏時單膝跪地，在體壇掀起風波。雖然NBA有球員在唱國歌必須站立的規定，但湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）表示，如果他還沒退休的話，他會用單膝下跪的方式表達立場。

NFL選手、前「舊金山49人隊」四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick）去年在比賽以單膝跪地方式，為非裔球員發聲，許多球員也紛紛效仿，而此舉也被川普大肆批評，並要求NFL球團老闆開除不尊重美國國旗的球員，引發軒然大波，有許多NFL球星和MLB球星在演奏國歌時單膝下跪，向川普表達抗議。

布萊恩近日受訪也被問及對於此事的看法，他表示，如果自己還有在繼續打球的話，他也會在演奏國歌時單膝下跪抗議，並向川普喊話，「專心於服務，而不是領導。」

國歌下跪事件越演越烈，NBA當局雖然禁止球員出現相關舉動，但球員以其他方式表達訴求，像是演奏國歌時全隊手勾手，湖人打算整季都採取同樣的舉動。總教練華頓（Luke Walton）曾表示，「透過這種方式，向外界傳達這個國家到底出現了什麼問題，我們必須提高危機感，如果你什麼都不做，這件事就會被粉飾太平，如果就這麼結束的話，那什麼也不會改變。」