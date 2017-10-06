LOL世界賽》庫奇首出「小反甲」驚技四座 ahq西門這樣說

西門賽後談為何要出小反甲。（取自ahq Youtube）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界大賽小組賽首日賽程歐洲國家均敗、由亞洲國家勝出，而最後一場由EDG對上ahq，過往ahq總是會在世界賽前找EDG團練，但正面交鋒總是由ahq趨下風，這次ahq花費53分鐘收下寶貴一勝，場上看點除了古拉格斯及圖奇的優勢發揮外，不可忽略的是中路「西門」的庫奇死命守住中路不被對手「Scout」路西恩打爆，其中最令大家好奇的正是西門出的第一件裝備「刺藤胸甲」。

做為輸出位，英雄通常都是出攻擊、爆擊、攻速等攻擊裝，特別是庫奇也是需要裝備「肥」起來後在比賽後期輸出才會有殺傷力，因此當西門首出「刺藤胸甲」，著實讓台灣、中國及歐洲等轉播賽評及各國粉絲紛紛費解，但綜觀前期雙方較勁，庫奇又成功守住中路的劣勢不被對手打爆。

對於大家的疑問，ahq隨行團隊拍攝的「戰地突擊」賽後便找上西門解惑，西門自己指出，「之前在峽谷之巔（鑽一以上玩家才能申請的伺服器）玩路西恩，對面是庫奇，我前面單殺他兩次，後來他回家補了這種裝備出來後，我就完全打不贏了」。

西門繼續說：「後來我仔細想，這個裝備還滿康特（壓制）路西恩的，因為路西恩的被動是打兩下普攻，然後路西恩第一件裝備通常會出吸血，小反甲（指刺藤胸甲）又有降治療跟反彈每下普攻，所以我覺得這件裝備滿康特路西恩，有在團練試過一把，成效不錯，今天就出了」。

至於談到日前被buff增益而重返世界賽舞台的「雷茲」，看到EDG把雷茲BAN（禁止）掉的當下感覺是？西門表示：「嗯，心情覺得，他們BAN得不錯，因為拿出來它們可能會更難打」。不過此番言論也被錄影者吐槽「認真的嗎」，西門也保持招牌神祕笑容回應「當然是開玩笑的」。