LOL世界賽》亂拳打死老師傅 GAM打野Levi：激進打法反而是安全

比賽中使用「夜曲」大殺四方的打野選手Levi賽後接受現場媒體採訪。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界大賽小組賽首日賽程最令大家驚豔的，除了ahq力克中國EDG外，再來就是越南戰隊GAM再度發揮「亂拳打死老師傅」，流暢卻又多變套路的GAM將歐洲老牌戰隊Fnatic拖入泥濘打了一場「越戰」叢林戰戲碼，並順利取得開門紅，在比賽中使用「夜曲」大殺四方的打野選手Levi賽後接受現場媒體採訪，訪談全文如下：

Q：可否告訴我們你是怎麼使用「夜曲」這支英雄？使用「夜曲」最重要的關鍵是什麼才能打得像本場這麼好？

Levi：事實上這個策略發想是來自上路選手Archie，他是發現這個套路的人，而我們嘗試了這個策略，收到很好成效。

Q：Optimus（中路選手）偷走了Penta（五連殺）的機會，當時的call是如何？Noway（AD選手，本來已經四連殺到手）有生氣嗎？或是你們全員因為贏得比賽後都很開心？

Levi：如果我有機會，我也會偷走那個五連殺（笑）。

Q：GAM在進入本屆世界賽有做出什麼改變嗎？

Levi：我認為GAM在人員更替後又提升了一個檔次，我們會持續製造更多驚喜給你們。

Q：你認為你們隊伍所打出的侵略性及毫無畏懼是你們在BO1比賽中的優勢嗎？

Levi：我們準備了很多套戰術，儘管你們可能會認為這樣的套路既魯莽又過於激進，但我認為這對我們來說反而安全。