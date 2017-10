布魯斯砲轟洋基。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕美聯分區賽首戰,洋基以0:4輸給印地安人,諷刺的是造成重傷害的布魯斯(Jay Bruce),本來應該在洋基陣中而非敵營。

布魯斯今在4局下轟出2分砲,將比分差擴大至3:0,成為印地安人獲勝關鍵之一。賽後印地安人在官方推特寫道,「布魯斯在我們隊上是因為我們老闆簽下了那張支票,而競爭對手沒簽。」

回顧布魯斯交易案,原先洋基已提出讓大都會滿意的多名新秀,最後卻因為不願意吸收合約剩餘的370萬美元(約1.1億台幣)告吹,印地安人雖然提出繳少的新秀,但因為願意吸收薪資而交易成功。

相關推特:

Jay Bruce is on our team because our owner wrote a check that competitors for Jay wouldn't. pic.twitter.com/nIIff4RMcZ