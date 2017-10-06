MLB》賽前稱鮑爾非奇兵 中職前洋投神預測

鮑爾今天繳出6.2局無失分的優質先發。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕克利夫蘭印地安人首戰推出鮑爾（Trevor Bauer），並非當家王牌克魯伯（Corey Kluber）或是強投卡拉斯科（Carlos Carrasco），此舉賽前被外界視為奇兵策略，但統一獅隊前洋投、現任印地安人投手教練米奇（Mickey Callaway）卻不這麼認為，而今天鮑爾投出6.2局無失分優質先發，幫助球隊首戰告捷，同時也證明教練團賽前的安排正確。

「我們賽前做了很多功課，也開了很多次會，這是我們檢視許多數據和資料所做出的結果，」米奇日前表示，首戰會派出鮑爾，有其意義所在，除了他本季曾2度擊敗洋基外，這也能讓先發輪值照常運作，克魯伯排在第2戰，如果戰局延長至決一生死的第5戰，他們還能再推出他應戰，更有機會挺進美聯冠軍賽。

米奇也補充道，「當鮑爾投球後，你就會知道他是不是完成品。」果不其然，鮑爾今投出5.1局隊史季後賽無安打局數最長紀錄，合計先發6.2局飆8K，只挨2安無失分，成功封鎖洋基兇猛打線，助隊以4：0完封洋基，美聯分區系列戰拔得頭籌。

米奇2009年曾短暫待過中職統一獅隊，留下7勝3敗、防禦率3.18成績返國，轉任教練短短3年多，就成為印地安人投手教練，自擔任投手教練以來，印地安人不管是先發投手和牛棚的成長都是有目共睹，近日更有消息指出，費城人球團有意網羅他，擔任球隊總教練。

統一獅隊前洋投、現任印地安人投手教練米奇（資料照，法新社）