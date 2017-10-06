網球》球后組合「辛然配」16連勝 北京中網殺進女雙4強

頭號種子「辛然配」北京合拍再殺進女雙四強。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝、詹宿敵決戰紫禁之巔後，詹詠然今北京再出擊，下午她將與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）於女雙8強對決中國東道主徐一璠／加拿大達布蘿芙絲姬（Gabriela Dabrowski），頭號種子「辛然配」展現壓倒性優勢，1小時內6：3、6：2快斬勝，中國網球公開賽4強門票到手，近來硬地連勝紀錄也改寫為16場。

新科世界球后組合的「辛然配」，本屆中網女雙首輪免戰，第2輪初登場後來居上，中秋佳節歷經張力十足的「超級搶10」拉鋸，總算再度強壓非種子老冤家謝淑薇／羅馬尼亞妮可拉絲古（Monica Niculescu）。休兵一天的「辛然配」週五再出發，面對坐擁地主優勢的「中加聯軍」，她們火力全開，勢如破竹連下5局，儘管聽牌時稍放鬆，被對方人馬倒追3局，不過「辛然配」很快回穩保發滅火，首盤率先到手。

打順手的「辛然配」，次盤乘勝追擊，短暫互保僵持後，第5、7局雙破壓制，同時掌握節奏再度拉開差距，最終直落2鎖定勝利，準決賽輕鬆卡位。「辛然配」自今年2月合拍，迄今已豪奪8冠，尤其先前横掃辛辛那提、美網大滿貫及上週武漢，迄今硬地球場的連勝氣勢如虹，而今天贏球也讓她們集滿搭檔以來第50勝。