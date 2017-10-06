排球》亞洲超級球星加盟！企排生力軍珀兆女排正式成立

越南國家代表隊譚緹（右2）及菲律賓人氣球星艾萊莎（左2）加盟生力軍珀兆ATTACKLINE。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕企業排球聯賽第13年在28日於台灣體大開打，本屆女子組也將出現生力軍珀兆ATTACKLINE，總教練由「小牛」鄧衍敏出任，帶領以台北市立大學飛鷹女排球員出征企聯，更找來兩名外援越南國家代表隊譚緹（Trần Thị Thanh Thuý）及菲律賓人氣球星艾萊莎（Alyssa Valdez）前來助陣，期盼為國內排壇注入一股活水。

鄧衍敏和珀兆總經理李沛誠於去年底相識，兩人當初只為了打造更高級的排球盃賽，想不到他們也一拍即合，在具備相同理念下，一起籌組珀兆ATTACKLINE。鄧衍敏笑說，這應該是我33年的人生，最有燒好香的一天。

為了增強球隊實力，並提升國內女子排球在國際舞台競爭力，鄧衍敏早就鎖定要找來兩位歸化球員助陣，期間更是克服千辛萬苦，曾有過當天搭機在台北、越南來回的經驗，累到她一度想要放棄，不過，今日看見球隊正式成軍，她說：「我有一種完成某件事情的成就感。」

企排女排隊伍珀兆ATTACKLINE正式成立。（記者林岳甫攝）

企排女排隊伍珀兆ATTACKLINE正式成立。（記者林岳甫攝）