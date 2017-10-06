LOL世界賽》再一次三兵營卻落敗 閃電狼首戰惜敗北美TSM

TSM首場花了53分鐘贏下勝利。（取自TSM臉書）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》S7世界大賽小組賽第二日賽事展開，由D組的閃電狼及北美TSM打頭陣，儘管前期閃電狼取得些微優勢，但無法將優勢擴大，隨著比賽進入巴龍及遠古巨龍爭奪戰，雙方互有輸贏，而閃電狼在最後關頭取得三兵營優勢，卻無法轉換為實質成效，最終就在53分鐘的遠古巨龍會戰被收下兩顆人頭後，只能看著TSM推倒主堡取得首勝。

本場閃電狼先選科加斯（MMD）、史瓦妮（Karsa）、庫奇（Maple）、法洛士（Betty）與塔里克（SwordArT）；TSM則是吶兒（Hauntzer）、古拉格斯（Sevenskeren）、星朵拉（Bjergsen）、崔絲塔娜（Doublelift）與露露（Biofrost）。（取自Twitch）

開局古拉格斯（Sevenskeren）與史瓦妮（Karsa）彼此相互探位牽制，也讓兩邊打野無法做太多事，13分鐘靠著史瓦妮幫助率先拿下下路首塔經濟，但TSM隨即也拿下上外塔做為交換；14分鐘雙方在預示者前方開戰，由科加斯（MMD）率先吃下古拉格斯取得首殺，17分鐘雙方二度交戰，閃電狼更在兩個戰場一共收下3個人頭後順利推倒中二塔。

隨後閃電狼選擇拿小龍，TSM則是選擇rush掉預示者交換地圖物件，並推倒對方中外塔，但24分鐘閃電狼也趁對方不注意的情況火速吃下巴龍，但在TSM防守下無法推倒太多防禦塔，32分鐘雙方開始爭奪第二條巴龍，儘管由閃電狼率先開戰，但史瓦妮卻被收下，也讓第二條巴龍由TSM拿下，TSM卻靠著這波巴龍BUFF直接拔掉閃電狼中路水晶兵營。

首次關鍵時刻發生在39分鐘，TSM在閃電狼高地開戰，靠著吶兒（Hauntzer）變大一推五成功收下2顆人頭，也讓閃電狼家中主堡險些掉落，所幸順利守下；儘管44分鐘閃電狼靠著史瓦妮繞後夾擊成功拿下露露（Biofrost），趕緊吃下巴龍並來到對方高地奪下兩座水晶兵營，但不敢貿然攻入主堡塔。

放棄這個機會後，史瓦妮卻在下路高地被對方集火收下，又讓TSM吃下巴龍，庫奇雖衝向對方高地取得三兵營優勢，但無法造成更多威脅，53分鐘TSM拿下遠古巨龍後收下兩顆人頭，順利推倒主堡。

賽後，TSM上路選手Hauntzer接受Garena特派員Jessie訪問。（取自Twitch）

賽後，TSM上路選手Hauntzer接受Garena特派員Jessie訪問，談到這場比賽，他也直呼「真的很瘋狂」，兩隊在比賽相互都有拿到優勢，特別是巴龍及遠古巨龍爭奪戰中，兩隊的壓力都非常大，「這是一場非常瘋狂的比賽」。