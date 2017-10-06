天利盃鐵人賽梅花湖登場 張家姊弟志在連霸

張嘉家（左起）將在天利盃鐵人賽尋求五連霸，張婷婷和張家豪則各自爭取半程鐵人賽四連霸。（中華民國鐵人三項協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2017天利盃宜蘭梅花湖鐵人三項錦標賽，10月7日起將在宜蘭梅花湖展開一連兩天賽事，女子組張嘉家尋求五連霸，張婷婷和張家豪則力拼半程鐵人賽四連霸，熱愛鐵人運動的藝人賈永婕和先生王兆杰、「蜜桃女孩」賴薇如、主播岑永康等名人，屆時都將下場。

天利盃鐵人三項賽總獎金超過35萬元，沿途山明水秀，周邊道路交管方便、比賽路線坡度適中、交通上台北可當日往返，成為台灣鐵人初體驗聖地，也成為梅花湖當地居民年度盛會，更是許多台灣精英鐵人每年非比不可的首選。今年比賽分為兩天，週六先進行51.5公里標準賽（游泳1.5公里、自由車40公里、路跑10公里）和標準接力賽；週日展開25.75公里半程賽（游泳0.75公里、自由車20公里、路跑5公里）和接力賽，勢必將為梅花湖帶來龐大的人潮。

參賽選手臥虎藏龍，包括2018印尼亞運培訓隊張綺文、林威志、郭家齊、林威凱、「張家班」張嘉家、張婷婷和張家豪，還有黃于嫣、林志峰、陳姵瑀、謝巧薰和莊蕙名等潛力新秀，競爭相當激烈。素人鐵人也大有來頭，「鐵人辣媽」賈永婕、主播岑永康及藝人「薇如」、曾是台灣蛙后、目前轉戰鐵人三項的李詹瑩及「獨腳鐵人」阮錦源、已完成百場鐵人賽的張榮川等，也都將共襄盛舉。

梅花湖熱鬧滾滾，6、7日為全運會，7日中午接著天利盃鐵人賽。（中華民國鐵人三項協會提供）