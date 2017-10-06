LOL世界賽》WE血洗世界賽菜鳥MSF 只花26分鐘收下勝利

被譽為有「中國第一種子」實力的WE戰隊馬上就給對手世界賽菜鳥MSF一場血淋淋教訓。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界大賽小組賽第二天賽事首先登場的是D組，雖然首場閃電狼跟TSM塵戰53分鐘才分出勝負，但第二場可就不同，被譽為有「中國第一種子」實力的WE戰隊馬上就給對手世界賽菜鳥MSF一場血淋淋教訓，雖然雙方都選出後期陣容，但WE在15分鐘下路打出破口後順利滾起雪球，把握領先優勢直接在26分鐘就結束比賽，取得首場勝利。

本場WE先選茂凱（957）、嘉文四世（Condi）、勒布朗（Xiye）、剎雅（Mystic）與珍娜（Ben）；MSF則是科加斯（Alphari）、史瓦妮（Maxlore）、庫奇（Power OfEvil）、崔絲塔娜（Hans Sama）與露露（lqNar）。（取自Twitch）

前期雙方節奏雖然十分緩慢，直到15分鐘WE才靠著嘉文四世（Condi）下路蹲點成功Gank露露（lqNar）讓剎雅（Mystic）取得首殺 ，18分鐘再靠著多夾少收下沒有閃現的露露（lqNar），接連拿下下路兩座防禦塔，WE透過這波攻勢打開地圖視野大門，恣意進入對方野區，順利在23分鐘於紅方野區收下對方三顆人頭，穩穩拿下巴龍，隨即挺進對方高地打出一波0換2攻勢，早早在26分鐘就拿下勝利，儘管雙方都是後期陣容，但MSF無法挺到後期即被收下。

賽後，WE上路選手957接受Garena特派員Jessie訪問，他也提到賽前也是不太了解MSF這位對手，所以雙方拿的陣容都是偏穩的後期陣，但順利在一次對方輔助露露沒有閃現的情況下給予擊殺，隨即打出破口。

賽後，WE上路選手957接受Garena特派員Jessie訪問。（取自Twitch）

957也提到上一場閃電狼對上TSM的比賽，直呼閃電狼前期優勢很大，輸了很可惜，也稱讚TSM上路Hauntzer的吶兒真的玩得很好，至於有沒有信心壓過對手，得視英雄選擇而定。