MLB》殷仔重砲隊友歐蘇納抵台 臭豆腐謝謝再連絡

〔記者羅志朋／台北報導〕馬林魚球星歐蘇納（Marcell Ozuna）週三（10月4日）抵台，準備參加明、後兩天在台北市信義區香堤廣場所舉行的「2017年大聯盟棒球樂園」，他表示，隊友陳偉殷在休息室很愛開玩笑，同時自己對臭豆腐實在沒辦法接受。

這幾天歐蘇納走訪台北景點，包括龍山寺、松山慈祐宮、101大樓、士林夜市、中正紀念堂，也吃了蝦仁炒飯、鹹酥雞等小吃，昨天走在路上經過一間臭豆腐攤，歐蘇納聞到臭味倒退好幾步，今天在「2017年大聯盟棒球樂園啟動記者會」上，王維中想要讓他嚐嚐看臭豆腐的滋味，歐蘇納連忙搖頭說不要，場面逗趣。

歐蘇納是多明尼加人，他表示，除了美國之外，沒到過其他國家，這次算第一次出國，陳偉殷告訴他來台灣一定會喜歡這裡，要他開心點，昨天逛百貨公司看到陳偉殷的廣告，立即「合影」然後傳給殷仔。

去年歐蘇納打擊率2成66、23轟、76打點，今年繳出打擊率3成12、37轟、124打點，成績進步顯著，他說，去年下半季狀況不好，球季結束時投入訓練，就希望下一個球季表現能持續平穩，起伏不要太大。

台灣旅美好手王維中（左起）、邁阿密馬林魚隊當家第四棒馬賽爾·歐蘇納（Marcell Ozuna）。（記者黃耀徵攝）

台灣旅美好手王維中（左起）、邁阿密馬林魚隊當家第四棒馬賽爾·歐蘇納（Marcell Ozuna）。（記者黃耀徵攝）

台灣旅美好手王維中（左起）、邁阿密馬林魚隊當家第四棒馬賽爾·歐蘇納（Marcell Ozuna）。（記者黃耀徵攝）

台灣旅美好手王維中（左起）、邁阿密馬林魚隊當家第四棒馬賽爾·歐蘇納（Marcell Ozuna）。（記者黃耀徵攝）

台灣旅美好手王維中（左起）、邁阿密馬林魚隊當家第四棒馬賽爾·歐蘇納（Marcell Ozuna）。（記者黃耀徵攝）

邁阿密馬林魚隊當家第四棒馬賽爾·歐蘇納（Marcell Ozuna）。（記者黃耀徵攝）

邁阿密馬林魚隊當家第四棒馬賽爾·歐蘇納（Marcell Ozuna）。（記者黃耀徵攝）

沛緹HealthOne MLB棒球樂園啟動記者會6日舉行，邀請台灣旅美好手王維中、邁阿密馬林魚隊當家第四棒馬賽爾·歐蘇納（Marcell Ozuna）擔任活動大使，馬賽爾與自己的畫像開心合影。（記者黃耀徵攝）