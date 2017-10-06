阿公阿嬤動起來 新北後青春運動潮向不一YOUNG

國泰綜合醫院物理治療師簡文仁（右）大讚市長朱立倫筋骨軟。（大會提供）

〔記者梁偉銘／高雄報導〕家有一老，如有一寶，10月是新北市國民運動中心樂齡月，為了讓後青春生活才剛開始的長輩們動得安全又健康，新北市政府體育處與全市國民運動中心推出10月三大樂齡好康，邀請銀髮族一起健身，透過免費課程體驗、健康講座和身體檢測，共同找回年輕二十歲的身心。

週五活動開場，邀請新北市八里區大崁里的千歲環保啦啦隊，由20位年逾70歲的大姊們帶來精彩舞蹈表演，展現軟Q筋骨。新北市長朱立倫表示，為了讓年長者沒負擔、安心運動，自2015年起開辦安排「週二樂齡日」，強打新北市長輩們專屬的三大樂齡好康：公益時段與課程、健康生活講座與伸展體驗、Inbody身體檢測及分析，市長也鼓勵長輩多多運用運動中心設備和資源，健身交友，提高身體機能、活化大腦。

新北市長朱立倫（中）與全體來賓合照不忘比愛心扮可愛。（大會提供）

任職於國泰醫院及台灣物理治療學會的物理治療師簡文仁，現身見證長輩運動必要性，為現場上百名新北市長輩們示範四招私房養肌心經：養兒不如養肌、拉筋可以延壽、深吸長呼萬歲、保命必須防跌。他呼籲年長者應多伸展、訓練核心肌群，擺脫腰酸背痛，運動要循序漸進，慢慢累積肌力，拉筋保持身體柔軟，運動時最好在安全空間以及教練陪同下，享受運動過程中也不忘確認防護安全。

新北市政府體育處結合動態課程及靜態講座，讓長輩們可以開心運動健身，整個10月，11座國民運動中心將聯合辦理健康生活講座，邀請國內知名醫師、物理治療師和體適能教練開講、帶動，活動詳情請至全市國民運動中心詢問，或上官網查詢（http://www.t-sports.ntpc.gov.tw）。