將傳遞全台22縣市 全運會鑽木取聖火

儀式最後大會放煙火，引起現場觀眾一陣歡呼。（記者林敬倫攝）

［記者林敬倫／宜蘭報導］全國運動會即將於21日開幕，今宜蘭縣政府於縣府協力擎天廣場舉行取火儀式，用鑽木取火的方式點燃聖火，由現役籃球國手周暐宸擔任搓木手；宜蘭縣代理縣長吳澤成表示，聖火象徵著生生不息及夢想不滅的宜蘭精神，突顯出運動員在運動舞台上的堅強意志力。

全國運動會即將於21至22日登場，這是宜蘭相隔25年後，再度舉辦全運會，大會選在宜蘭縣政府協力擎天廣場舉行取火儀式，吳澤成、教育部次長蔡清華、各鄉鎮市長及議員均共襄盛舉，活動一開始四季布落文化創意舞蹈團的「四季之巴萊」原住民舞蹈暖場，為取火儀式揭開序幕。

接著原住民耆老唸祝禱文，為全運會祈福，並由現役籃球國手周暐宸擔任搓木手，搓木點燃後，由耆老將火把交予蔡清華，再交接由吳澤成接手，接著會場開始放起盛大煙火，引起觀眾一陣歡呼。

聖火來到縣政大廳，由作家康濟時為全運會循禮祝禱吟唱，象徵了宜蘭人不變的好客熱情，儀式在吳澤成搭配復興國中弦樂團的懸弦樂表演點燃母火座後結束，並預告自今日起，聖火將傳遞至全國及離島22縣市，將由大會聖火隊展開為期12天的全國聖火傳遞工作，藉此讓全國民眾知悉全國運動會辦理的訊息。

吳澤成表示，宜蘭再度舉辦全國運動會，宜蘭人歡迎全國民眾參與全運會的熱情不減，歡迎全國的貴賓與宜蘭鄉親一起來到宜蘭，為全運會的選手加油，也祝福全運會能平安順利的舉行。

蔡清華指出，看完盛大的取火儀式，感受到宜蘭縣全縣都非常用心的在規劃全運會，可以預見大會絕對能非常成功，歡迎全國民眾都能到宜蘭縣來，為選手加油。