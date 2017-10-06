高球》裙襬搖搖資格賽 15歲盧昕妤逆轉勝拿外卡

盧昕妤（中）在資格賽逆轉獲勝，賽後從裙襬搖搖基金會董事張韋文（左）與TLPGA理事長鄭美琦手中，接下參賽外卡。（裙襬搖搖提供）

〔記者趙新天／台北報導〕15歲業餘小將盧昕妤今天在老淡水球場上演大逆轉，她以兩回合總計143桿，3桿之差在資格賽中獲勝，贏得2017裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽的外卡。

盧昕妤是裙襬搖搖高爾夫基金會培訓的業餘選手，這兩年參與國內外賽事，越打越有大將之風。今天第2回合出發時還落後張瑄屏4桿，她從第4洞起連抓3個博蒂，展開逆轉的大追擊，最後以5個博蒂、2個柏忌的69桿完賽，總計143桿。

原本領先的職業選手張瑄屏求好心切，竟在第6、7洞兩個長洞，連續出現雙柏忌的失誤，以146桿排名第2，錯失裙襬搖搖LPGA台灣錦標參賽資格。

賽後盧昕妤表示，原本賽前狀況非常好，沒想到練習日球一直歪，讓她心裡受到影響，第1回合花了74桿。幸好今天她提醒自己專注比賽，享受當下，結果表現得比第1回合好很多。

盧昕妤坦言，第一回合領先的並不是她，所以打起來壓力不大，反而有個追逐的目標。

張瑄屏未能保住資格賽僅有的1張外卡，賽後覺得非常遺憾，她表示，在第6與第7洞看到盧昕妤打得這麼準，她有些慌亂，急切想抓博蒂，反而產生失誤。雖然前9洞發生這麼重大的失誤，但她沒有放棄，堅持到最後一刻，雖然很遺憾，但她覺得對得起自己。

今天賽後裙襬搖搖高爾夫基金會董事張韋文，與TLPGA理事長鄭美琦隨即頒發參賽外卡給盧昕妤，希望她在10月19日至22日的裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽好好表現。

盧昕妤（右）確定拿下裙襬搖搖LPGA錦標賽參賽權，她的好友林子涵（左）與黃亭瑄潑水慶祝。（裙襬搖搖提供）

盧昕妤（中）確定贏得裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽外卡，開心地向家人揮手。（裙襬搖搖提供）