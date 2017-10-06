網球》世大運金牌「謝彭配」不敵大滿貫高手 高雄海碩盃8強止步

台灣謝政鵬（右）與彭賢尹（左）搭配出賽。（記者黃志源攝）

〔記者梁偉銘／高雄報導〕總獎金12萬5千美元（約380萬台幣）加住宿招待的高雄海碩男網賽， 台北世大運男團金牌「謝彭配」雙打8強受挫，6：7（6：8）、1：6不敵擁有大滿貫決賽資歷的第3種子以色列厄里奇（Jonathan Erlich）／奧地利佩雅（Alexander Peya），無緣更上層樓。

身為本屆台將最後兩組雙打希望，「A鵬」謝政鵬／「小毛」彭賢尹晚間率先在高雄巨蛋上陣，面對2008年澳網男雙封王的厄里奇，還有2013年美網亞軍的佩雅，地主人馬展現強烈企圖心，開賽一路互保進入搶7，可惜「謝彭配」經驗仍不如「以奧聯軍」，雖從1：4追成6：5，但關鍵時刻失誤浪費聽牌機會，反倒連丟3球讓出首盤。

「謝彭配」士氣頓挫，次盤連掉3局，差距很快被拉開，1：5無路可退時，又未能保發止血，總計苦撐1小時13分鐘直落2吞敗。緊接著由「小胖」楊宗樺與左手持拍的「小寶」易楚寰出擊，左右開弓「胖寶配」強碰來勢洶洶的第2種子美國塞雷坦尼（James Cerretani）／澳洲波曼斯（Marc Polmans），決定4強門票誰屬。

台灣謝政鵬（右）與彭賢尹（左）搭配出賽。（記者黃志源攝）