克蕭、天才小史打頭陣 今日賽事預告與轉播

克蕭（美聯社）

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MLB美聯分區系列賽，太空人紅襪系列戰第2場。紅襪派出波梅蘭茲（Drew Pomeranz）掛帥先發，太空人由凱可（Dallas Keuchel）迎戰。另一場比賽則由洋基對上印地安人。洋基派出老將「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）先發，對上今年賽揚獎大熱門印地安人王牌克魯伯（Corey Kluber），洋基是否能扳回一城？還是由印地安人聽牌？

國聯分區系列賽今開戰，首戰由國民主場迎戰小熊，國民派出「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）先發，小熊由韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）迎戰。另外道奇響尾蛇之戰，道奇派出王牌克蕭（Clayton Kershaw）主投，響尾蛇由沃克（Taijuan Walker）迎戰，請大家不要錯過精采比賽！

中職兩地開打，桃園棒球場的猿象之戰，兄弟派出睽違3年重回一軍先發的王則鈞主投，桃猿則由史博威迎戰。另外澄清湖的統一富邦之站，統一派出洋投布魯斯掛帥，富邦由生涯一軍初登板的陳仕朋先發，是否能拿下生涯首勝，請鎖定自由體育文字轉播。

海碩盃準決賽明天下午一點將在高雄巨蛋開打，包含男單男雙4強共8場比賽，喜歡網球的球迷們千萬不要錯過。

MLB季後賽



2:00 美聯分區系列戰 紅襪@太空人 （FOX體育二台、FOX體育三台、民視）

5:00 美聯分區系列戰 洋基@印地安人（FOX體育、FOX體育三台、民視）

7:30 國聯分區系列戰 小熊@國民（FOX體育二台、民視）

10:30 國聯分區系列戰 響尾蛇@道奇（FOX體育、FOX體育三台）

亞錦賽



12:00 南韓 vs. 菲律賓 <新莊棒球場>（緯來體育、愛爾達育樂）

18:00 台灣 vs. 日本<新莊棒球場>（緯來體育、愛爾達育樂）

日職

17:00 樂天 vs. 歐力士 （FOX體育）

海碩盃

13:00 準決賽 （民視、愛爾達體育、中華電信、Yahoo奇摩、Line Today）

NBA熱身賽

07:30 熱火@籃網（緯來體育台、愛爾達體育台）