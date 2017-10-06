LOL世界賽》小組賽次日B組戰況 韓國王者LZ二連勝獨占鰲頭

目前LZ以二連勝獨居B組首位。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界大賽小組賽次日B組賽程首場由IMT對上FNC，雙方一路塵戰50分鐘，不斷相互取得優勢，卻誰都沒有辦法攻破主堡，直到49分鐘IMT終於靠著塔莉雅作餌抓下圖奇，最終贏得贏得第二勝；第二場由LZ對上GAM，強度更高的LZ破解GAM奇招，早早在24分鐘就收下勝利。

B組首場比賽由IMT對上FNC，前者選擇傑西（Flame）、古拉格斯（Xmithie）、塔莉雅（Pobelter）、寇格魔（Cody Sun）與珍娜（Olleh）；FNC選擇科加斯（sOAZ）、李星（Broxah）、雷茲（Caps）、圖奇（Rekkles）與露露（Jesiz）。（取自Twitch）

這場歐美大戰十分精采，雙方不願輕易放棄的原因也正是兩隊昨日都落敗，今日誰再輸將以2敗墊底難以翻身，而兩邊都選擇保排陣讓寇格魔及圖奇能發育到後期拚戰，儘管FNC靠著李星（Broxah）的遊走GANK帶領隊伍在前期取得較多人頭優勢，但從首條巴龍爭奪戰開始，IMT靠著FNC的判斷失誤成功RUSH掉巴龍，吹起反攻號角，也讓賽局回到原點。

本場最精采的地方在於雙方不斷互相搶下巴龍及遠古巨龍，取得優勢的一方卻都沒辦法順利攻入對方高地，以至於再度在對方奪下下一條龍後將優勢還給對方，中間FNC更是兩度靠著李星神偷以及雷茲開大傳送智取兩條巴龍，但卻仍然無法打出破口。

而IMT整場畏懼圖奇的輸出，無法果斷開戰，直到49分鐘終於靠著塔莉雅（Pobelter）當餌成功收下圖奇及露露，IMT直攻對方主堡，FNC別無選擇也只能試著搶攻主堡，最終由IMT搶先拿下主堡獲勝。

第二場由LZ對上GAM，前者選出嘉文四世（Khan）、古拉格斯（Cuzz）、雷茲（Bdd）、剎雅（Pray）與銳空（GorillA）；後者則是魔鬥凱薩（Archie）、科加斯（Levi）、路西恩（Optimus）、崔絲塔娜（Noway）與卡瑪（Novan）。（取自Twitch）

繼前一場靠著「越戰」打法戰勝FNC後，GAM本場又帶給觀眾驚奇，不僅選出少見的魔鬥凱薩，而開局卻又拿出招牌換線，讓路西恩來到上路，崔絲塔娜走中路，魔鬥凱薩則是來到下路搭配卡瑪，但畢竟LZ是更高層級隊伍，並沒有讓GAM奇招致效，開局就策劃一波下路4夾2成功收下兩顆人頭與首塔經濟，接著不斷靠著隊伍連動在上、下路收頭，即使GAM將資源挹注到打野科加斯（Levi）身上，但在隊伍被強壓情況下無法做出貢獻。

靠著比GAM更兇更狠，LZ早早在14分鐘就取得9比0人頭數及5000經濟領先，少了控制技及開戰角讓GAM陷入極大劣勢，只能在20分鐘抓到落單的剎雅（Pray）取得首次擊殺，但LZ隨即又打出0換3做為反制，穩穩拿下巴龍後直接大軍壓境GAM高地，順利在24分鐘就取得勝利。

本日賽程結束後，B組由LZ二連勝獨占鰲頭，GAM及IMT以1勝1敗緊追在後，FNC則是以二連敗墊底。