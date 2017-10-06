LOL世界賽》ahq遭北美C9擊敗 兩隊戰績同為1勝1敗

ahq遭C9擊敗，兩隊戰績相等。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕今（6）日來自台灣的電競戰隊閃電狼及ahq紛紛在《英雄聯盟》S7世界大賽小組賽出賽，稍早閃電狼與TSM血戰53分鐘後惜敗，而晚上7點半登場的ahq想走後期保排陣，但C9則是早早在前期就打出破口，絲毫不讓ahq寇格魔有順利發育的機會，31分鐘就攻破主堡拿到首勝，台灣戰隊今日總計兩敗，但ahq仍在所屬的A組以1勝1敗戰績與C9相同，而接下來的組合將是韓國SKT對上中國EDG。

本場ahq選擇茂凱（Ziv）、嘉文四世（Mountain）、卡莎碧雅（Westdoor）、寇格魔（AN）與露露（Albis）；C9則是納帝魯斯（Impact）、伊澤瑞爾（Contractz）、雷茲（Jensen）、剎雅（Sneaky）及珍娜（Smoothie）。（取自Twitch）

面對C9選出的前期陣容，ahq決定打保寇格魔的後期發育戰，這樣的選擇也讓ahq前期一路挨打，起初雖能緊咬戰局，但隨著雷茲（Jensen）上六等擁有瞬間傳送的大絕後，ahq成員在視野劣勢下開始被不斷單抓，三外塔也早早被推倒，21分鐘C9率先抓到ahq下路雙人組後獲得搶開巴龍機會，儘管首波攻勢被ahq擋下，但下一波還是順利吃下巴龍。

靠著這波巴龍BUFF，C9帶兵推倒ahq三座二塔，強勢壓境，雖然ahq極力防守，但C9在29分鐘在對方野區抓到對方兩顆人頭後，還是順利從中路挺進高地收下水晶兵營，31分鐘再靠著雷茲傳送大絕收下ahq兩顆人頭，順利推倒主堡取得勝利。

本場賽事結束後，C9與ahq戰績相同均為1勝1敗，下一場將由SKT對上EDG，決定到底會四隊同勝負，還是由SKT率先以2勝獨占鰲頭。