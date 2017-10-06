籃球》比賽經驗從哪來？南湖高中男籃自辦盃賽換

連三屆在HBL勇闖8強之林的南湖高中，整個暑假飽受傷兵所擾，如今總算在自家舉辦的南湖盃籃球邀請賽全員到齊。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕連三屆在HBL勇闖8強之林的南湖高中，整個暑假飽受傷兵所擾，今日在自家舉辦的南湖盃籃球邀請賽總算全員到齊，可惜仍以57：68不敵以一般組球員為主體的文化大學，南湖主帥王顥宇坦言，球員在場上的表現仍有待提升，此次會在自家場地辦比賽，就是想讓球員獲得更多比賽經驗。

南湖盃籃球邀請賽過去9屆都只辦女子組賽事，此次為了讓男籃球員獲得更多比賽機會，並藉機磨練經驗，在王顥宇積極四處奔走下，也首度出現男子組賽事，並邀請能仁家商、泰山高中、東泰高中、文化大學及康寧大學前來共襄盛舉。

南湖本季高三球員僅3人，高達8人為高二球員，在比賽經驗上確實較少，且整個暑假還飽受傷兵所擾，王顥宇更多次到廟裡拜拜求平安，總算在近日盼到全員到齊。

7月先因腰傷高掛免戰牌長達1個月的高二前鋒許敬恩今日也總算能上場拚戰，他明白球隊受到傷兵影響，希望自己能趕緊提升狀況，並在場上將球處理得更好，替南湖保住8強資格。

南湖主控陳孝榕是王顥宇寄予厚望的球員。（記者林岳甫攝）

許敬恩先前因腰傷缺陣，此次總算能重返球場。（記者林岳甫攝）