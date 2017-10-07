MLB》日職沉潛3年 巨人洋投有望重返大聯盟

麥克拉斯（取自巨人官網）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人洋投麥克拉斯（Miles Mikolas）旅日3年，年年交出亮眼成績單，今年27場先發拿下14勝8敗，以防禦率2.25、央聯最多187K封關，《MLB Trade Rumors》昨指出，大聯盟各家球團除了對大谷翔平興致滿滿之餘，麥克拉斯也可望「投」回大聯盟。

麥克拉斯在大聯盟曾效力過教士、遊騎兵，3季總共37場出賽（10先發皆在遊騎兵）91.1局防禦率5.32，4勝6敗。由於在3A表現不差，獲得巨人球團青睞，2015年以2年5千萬美元轉戰日職，並都以先發出賽，第一年取得13勝3敗、防禦率1.92的好成績，隔年雖受到傷勢影響，出賽數減至14場，但本季再繳14勝8敗、防禦率2.25的佳績，是巨人投手群的台柱。

雖然麥克拉斯會收到怎樣的報價還不得而知，但《MLB Trade Rumors》看好他返回大聯盟，甚至相當有機會擠進40人名單，過去也有過從日本投回大聯盟的案例，包括2010年的Colby Lewis，近年養樂多後援的Tony Barnette，而麥克拉斯的前東家教士、遊騎兵均被點名是競爭者之一。

除了最受大聯盟關注的大谷翔平，還有其他日職選手有望挑戰旅美，聖路易斯媒體報導，紅雀對歐力士終結者平野佳壽感興趣，今年他也將獲得海外自由球員資格，沒有簽約金和入札的限制，有可能比大谷更快拿到旅美的門票。