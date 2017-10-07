鬥陣特攻》韓國ArT維持王者氣勢 直落四擊敗BLK挺進冠軍戰

ArT以4比0大分打敗BLK，挺進8日的冠亞軍戰。（取自YOUTUBE）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《鬥陣特攻》OPC第二季季後賽昨（7）日登場，由季賽第一的Ardeont對上第四名的Blank Esports，季賽對ArT二連敗的BLK順利在首張地圖「灕江天塔」率先佔點取得第一個小分，這更是ArT本季賽首次在這張地圖掉分，但ArT隨後依然發揮優異單兵功力，直落二取得首張地圖勝利；緊接著的國王大道、阿努比斯神廟及66號公路三張地圖，儘管BLK努力拿出不同套路，但都一一被ArT化解，最終還是以4比0大分獲勝，挺進8日的冠亞軍戰。

首張地圖為灕江天塔，ArT選擇招牌雙刺客陣應戰、BLK則是拿出ArT較不擅長的法拉搭配慈悲的「雙飛陣」，首局BLK率先發動進攻號角，開局就抓到對方源氏及閃光位置予以擊殺，並靠著雙飛陣在天空給予地面施壓，順利佔點成功，但ArT仍然頑強抵擋，將佔點帶入延長賽，但依舊無法阻擋BLK攻勢，只剩下溫斯頓一人死命撐場，BLK拿下第一個小分，這也是ArT本賽季首次在這張控制圖掉分。

首張地圖BLK先靠著雙飛陣給BLK下馬威。（取自YOUTUBE）

第二回合ArT重整旗鼓，拿出閃光搭配士兵76的長短槍陣，但開場不久就換回源氏組合，在地圖狹小空間不斷靠著雙刺客進場收頭，僅花了不到10分鐘就順率取得控制點追平比數；第三回合雙方都拿出雙飛陣，但ArT開局進攻較快取得控制點優勢，而雙方法拉相互牽制無法顧及地面作戰，也讓ArT不斷在地面猛攻，最終還是以2比1贏下首勝。

第三回合雙方都拿出雙飛陣，ArT成功牽制對手勝出。（取自YOUTUBE）

第二章地圖為國王大道，由BLK先攻，選出壁壘機兵及歐瑞莎的機槍組合，但ArT也選擇平推陣做出因應，開局靠著閃光多次繞背收下機兵及歐瑞莎使其發揮不了功效，而ArT也十分防備壁壘能架設的空間，順利完守取得第一小分；第二回合改由ArT進攻，拿出奪命女及閃光的雙刺客組合，不斷打出凌厲攻勢讓BLK防備不及，ArT早早將推車護送到點，順利以直落二拿下第二勝。

儘管BLK在第二張地圖國王大道擺出機槍陣，但ArT閃光多次繞後擊殺致勝。（取自YOUTUBE）

第三張地圖則是阿努比斯神廟，由BLK先攻，拿出攔路豬、溫斯頓及D.VA的三坦組合，順利靠著堅固陣型拿下A點取得第一小分，但在B點卻遭遇ArT強勢防守，而ArT再次靠著招牌雙刺客閃光及源氏前壓對方攻勢，儘管BLK輸出手Hus也緊急換為源氏想力挽狂瀾，終究功虧一簣，讓BLK成功守住B點。

儘管BLK在阿努比斯神廟拿下A點，但B點卻遭遇ArT源氏多次阻撓。（取自YOUTUBE）

在BLK僅拿下一分情況下攻守互換，ArT拿出奪命女配閃光的長短槍陣，先是靠著奪命女不斷遠端狙擊，開始就迅速瓦解對方陣型順利佔領A點追平比分，隨即一路挺進B點並未遭遇太多抵抗，很快速就拿下第三張地圖的勝利。

第四張地圖為66號公路，由ArT先攻拿出駭影陣型搭配雙坦組合，開場雙方就在第一個轉角強碰，但ArT仍強勢將推車推進至A點達陣，再靠著奪命女及閃光的長短槍不斷攻城掠地，最終大軍已經壓境至B點前數公尺處，BLK絲毫抵擋不了攻勢，只能不斷靠著殭屍打法堆屍撐場，最終還是讓ArT達陣成功拿下兩個小分。

ArT在第四張地圖66號公路靠著奪命女不斷收頭，順利讓推車達陣。（取自YOUTUBE）

攻守互換後由BLK進攻，面臨賽末點壓力，BLK拿出雙刺客222陣型，雙方同樣在第一個轉角處開戰，儘管BLK靠著源氏開大龍一文字收下兩顆人頭，將推車努力推向A點，但ArT在最終讀秒關頭靠著ERSTER的死神打出三連殺化解BLK最終攻勢，終場ArT就以直落四擊敗對手順利挺進冠軍戰。

面臨賽末點壓力，BLK仍然在ArT死神強勢收頭下落敗。（取自YOUTUBE）