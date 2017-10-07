MLB》黃金二游接力開轟破紅襪 太空人二連勝搶先聽牌（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人黃金二游搭檔攜手發威！昨靠二壘手艾圖維（Jose Altuve）單場三響砲搶下首勝，今換游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）炸裂包辦4打點，搭配賽揚強投「大鬍子」凱可（Dallas Keuchel）5.2局失1分好投，太空人以8：2擊敗紅襪，美聯分區系列賽取得2勝0敗強勢聽牌。

昨役無安打的柯瑞亞今在首局就火力全開，艾圖維敲安率先上壘，柯瑞亞一棒掃出左外野兩分砲助太空人先馳得點，3局下史普林格（George Springer）開局陽春彈，艾圖維接力敲安再添一分。

6局下太空人攻勢再起，紅襪右外野手貝茲（Mookie Betts）傳球「手滑」失誤先丟1分，艾圖維獲單場第2次敬遠保送，下一棒柯瑞亞打第一球豪邁擊出2分打點二壘打，蓋提斯（Evan Gattis）接力敲安再下一城，太空人吃下4分大局取得7分領先。

柯瑞亞和艾圖維接力開轟。（美聯社）

柯瑞亞單場4打點寫隊史紀錄。（法新社）

例行賽封王戰先發奪勝的紅襪波梅蘭茲（Drew Pomeranz），此役作客休士頓投得灰頭土臉，先發僅投2局就挨2轟狂丟4分退場，紅襪動用6名牛棚輪番救火，賽揚強投普萊斯（David Price）中繼2.2局無失分較為出色，最終仍不敵太空人全場2轟、3支二壘打的12安猛攻，太空人此役先發僅1人未敲安。

紅襪打線今遭太空人先發「大鬍子」凱可強力壓制，凱可挺過2局上單局30球亂流、被布雷德利（Jackie Bradley Jr.）敲安掉分後找回節奏，隨後連續解決13名打者，主投5.2局飆7K只失1分摘下勝投。

紅襪客場二連敗後面臨淘汰邊緣，第三戰將回到芬威主場背水一戰，隊史曾在1999年及2003年球季，於季後賽0勝2敗後演出大逆轉戲碼，關鍵第三戰將由老將費斯特（Doug Fister）銜命先發，太空人則派出皮考克（Brad Peacock）先發搶奪美聯冠軍戰門票。

此役4支2分別為全壘打、二壘打的柯瑞亞，成為太空人隊史首位季後賽單場4打點的球員，賽後受訪時將球隊連勝高潮歸功於球隊的強力先發，「我想這一切都始於先發輪值，有兩個賽揚獎得主打頭陣讓我們信心大增，打線知道只要拿個幾分就已足夠。能在一開始就取得領先令人開心，因為剩下的事韋蘭德 （Justin Verlander）和凱可會幫我們搞定。」柯瑞亞說。

凱可5.2局失1分霸氣捍衛主場。（法新社）

黃金二游搭檔輪番當英雄，太空人二連勝搶先聽牌。（美聯社）