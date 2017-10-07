MLB》總教練保護有加 薛哲延至G3客場先發戰小熊

薛哲將於第三戰先發踢館芝加哥。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國民季後賽首戰於主場點燃戰火，總教練貝克（Dusty Baker）賽前公佈未來兩戰輪值名單，第二戰由左投岡薩雷茲（Gio Gonzalez）擔綱，右腿微恙的賽揚王牌薛哲（Max Scherzer）則因健康考量延至第3戰先發。

本季表現亮眼、被視為賽揚熱門的薛哲，在例行賽最後一次先發僅投3.1局意外傷退，國民隨後宣布季後賽首戰由「小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）掛帥先發，右腿傷勢未明的薛哲歸期未定，球隊也遲遲未公佈後兩戰的先發名單。

持續與右側腿後肌痠痛問題奮戰的薛哲今進牛棚練投，總教練貝克也在賽前受訪時揭曉後兩戰輪值名單，備受關注的薛哲確定延至第三戰主投，季後賽資歷豐富的薛哲日前受訪時強調，自己跑步、走路都沒問題，只剩投球時蹬投手板時會不舒服。

「我們知道如果把薛哲排第二戰，萬一要打第五戰他還有可能上來丟，這我們完全瞭解，但這值得冒險嗎？如此挺過第一輪會不會危及第二輪賽事？所以我們得衡量輕重，而我認為薛哲的健康是第一優先。」總教練貝克說。

國民第二戰將由左投岡薩雷茲掛帥先發，對決小熊老將萊斯特（Jon Lester），第三戰則由薛哲踢館芝加哥，小熊由昆塔納（Jose Quintana）捍衛主場。若雙方戰至第四戰，小熊將派王牌阿里耶塔（Jake Arrieta）把關，國民尚未公佈人選，大聯盟官網認為洛克（Tanner Roark）最有可能出線。

總教練以薛哲的健康為第一優先。（資料照，美聯社）