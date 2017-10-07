NBA》厄文獨得21分全場最高 綠衫軍擊敗七六人

厄文今天砍下21分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克作客七六人，厄文（Kyrie Irving）獨得21分全場最高，七六人去年狀元郎西蒙斯（Ben Simmons）表現平平，拿下8分、5助攻，雙方皆有五人得分上雙，最後綠衫軍以110：102獲勝。

上半場雙方比數不相上下，易籃後七六人命中率低迷，錯失許多機會，塞爾提克利用多次導傳製造空檔，第三節射進4記三分彈，加上5次抄截，漸漸將比數拉開。

第四節雙方換上替補陣容，七六人一度落後12分，靠著「薪同學」普恩（Jacob Pullen）開啟一波6：0攻勢，一度追到5分差，不過仍來不及追平比數。

此役綠衫軍有五人得分上雙，厄文一人砍下21分，三分球7投5中，領銜全場，羅齊爾（Terry Rozier）、貝恩斯（Aron Baynes）也都有不錯表現，前鋒海沃德（Gordon Hayward）則拿下9分，有5次助攻。

七六人也有五人得分上雙，貝利斯（Jerryd Bayless）灌下15分全隊最高，今夏轉戰七六人的瑞迪克（JJ Redick）及強森（Amir Johnson）也各拿下12分，不過全隊失誤共有24次。

西蒙斯（右）、海沃德（左）。（美聯社）