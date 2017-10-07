MLB》紅襪二連敗瀕臨淘汰 塞爾休三天登板機會渺茫

塞爾季後賽初登板吞敗。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪作客休士頓苦吞二連敗面臨淘汰邊緣，後天將回到芬威主場背水一戰，大聯盟官網認為若紅襪能挺進第四戰，王牌塞爾（Chris Sale）只休三天就登板先發的機會仍相當渺茫。

生涯首次打季後賽的塞爾，昨於美聯分區系列賽首戰先發遭遇太空人猛攻，主投5局慘挨3轟狂失7分皆為責失，季後賽初登板慘烈吞敗。大聯盟官網指出，塞爾自8月底以來獲3勝4敗，期間防禦率高達5.11，44局挨12發全壘打，被打擊率高達2成92。

總教練法瑞爾（John Farrell）今於賽前受訪時透露，滑球失靈可能是造成塞爾季末表現下滑的原因之一，「這是我們關注的焦點，試著維持手臂出手角度，讓變化球的變化幅度可以投出來。丟牛棚的時候表現很好，但他昨天（比賽）上去丟的時候狀況不穩。」法瑞爾說。

紅襪總教練分析敗因。（資料照，法新社）

塞爾去年單季226.2局寫生涯新高，本季改效紅襪以214.1局飆出308K刷新個人紀錄，然而生涯在9、10月的戰績11勝17敗、防禦率3.97也引發關注，總教練法瑞爾透露他與球團討論過此事，已竭盡所能安排讓塞爾調整休息。

面對記者提問是否可能讓塞爾只休三天、趕在可能的第四戰先發，總教練法瑞爾則說：「他昨天投球數已經破百，我想他會是第五戰先發的頭號人選。」大聯盟官網預測，若紅襪挺進第四戰，上屆賽揚得主波瑟羅（Rick Porcello）最有可能先發，E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）也是人選之一。

紅襪目前二連敗瀕臨淘汰，隊史曾於1999年及2003年球季，從季後賽分區系列戰0勝2敗絕境演出大逆轉，苦主分別為印地安人和運動家。精神領袖二壘手佩卓亞（Dustin Pedroia）表示，身處劣勢令人難熬，球隊沒能打出最佳表現，回到主場比賽時得想辦法有所突破。此役發生失誤掉分的右外野手貝茲（Mookie Betts）則說不確定如何扭轉戰局，適時開轟也許能提振士氣，全隊得持續努力。

太空人主場二連勝搶先聽牌。（資料照，法新社）