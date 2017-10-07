MLB》吉總放棄關鍵挑戰 林多讓他付出慘痛代價（影音）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今天與洋基鏖戰至延長賽13局下半，靠著高姆斯（Yan Gomes）的再見安打，終場以9：8逆轉贏球，系列戰取得聽牌優勢。洋基原本在6局上取得5分領先，但洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）遇到爭議判決竟然不挑戰，此舉也讓他付出巨大代價，下一棒林多（Francisco Lindor）擊出滿貫砲，讓印地安人擁有反攻的本錢。

洋基總教練吉拉迪。（法新社）

洋基先發投手沙巴西亞（CC Sabathia）前5局被敲出3支安打失3分，進入第6局用球數只有70顆，對該局首棒打者山塔納（Carlos Santana）投出保送，解決掉重砲布魯斯（Jay Bruce）後就馬上被換下場，由格林（Chad Green）接替投球，一上來先讓傑克森擊出飛球接殺出局，高姆斯則是擊出二壘安打，攻占二三壘。

印地安人啟用齊森霍（Lonnie Chisenhall）上場代打，格林與其纏鬥6顆球後，投出內角96英哩火球，打者有意揮棒但最後沒有出手，原有機會形成三振，結束該局，但主審卻認為球碰到打者的手，並非球棒，判定觸身球上壘，洋基捕手桑契斯（Gary Sanchez）第一時間示意教練團可以挑戰，可是吉拉迪沒有作出挑戰的決定，讓印地安人攻占滿壘，未料下一棒林多擊出驚天滿貫砲，一棒將比數追到7：8，只落後一分，正規9局靠著布魯斯的陽春砲扳平戰局，成功在延長賽逆轉獲勝。

林多敲出滿貫砲。（美聯社）