MLB》吉總放棄關鍵挑戰 林多讓他付出慘痛代價（影音）

〔體育中心/綜合報導〕印地安人今天與洋基鏖戰至延長賽13局下半,靠著高姆斯(Yan Gomes)的再見安打,終場以9:8逆轉贏球,系列戰取得聽牌優勢。洋基原本在6局上取得5分領先,但洋基總教練吉拉迪(Joe Girardi)遇到爭議判決竟然不挑戰,此舉也讓他付出巨大代價,下一棒林多(Francisco Lindor)擊出滿貫砲,讓印地安人擁有反攻的本錢。

洋基總教練吉拉迪。(法新社)

洋基先發投手沙巴西亞(CC Sabathia)前5局被敲出3支安打失3分,進入第6局用球數只有70顆,對該局首棒打者山塔納(Carlos Santana)投出保送,解決掉重砲布魯斯(Jay Bruce)後就馬上被換下場,由格林(Chad Green)接替投球,一上來先讓傑克森擊出飛球接殺出局,高姆斯則是擊出二壘安打,攻占二三壘。

印地安人啟用齊森霍(Lonnie Chisenhall)上場代打,格林與其纏鬥6顆球後,投出內角96英哩火球,打者有意揮棒但最後沒有出手,原有機會形成三振,結束該局,但主審卻認為球碰到打者的手,並非球棒,判定觸身球上壘,洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)第一時間示意教練團可以挑戰,可是吉拉迪沒有作出挑戰的決定,讓印地安人攻占滿壘,未料下一棒林多擊出驚天滿貫砲,一棒將比數追到7:8,只落後一分,正規9局靠著布魯斯的陽春砲扳平戰局,成功在延長賽逆轉獲勝。

林多敲出滿貫砲。(美聯社)

Lonnie Chisenhall foul tip that should have been called strike three. No challenge by Girardi, horrible call pic.twitter.com/H6025WqtVo